Megatalente Jahrgang 2004 (23): Shola Shoretire

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Shola Shoretire

LA, 17 (2.2.2004), ENG – Manchester United

Der nigerianisch-stämmige Engländer Shola Shoretire ist einer dieser Spieler, die das Komplizierte einfach aussehen lassen. Nicht nur deshalb wird er momentan als größtes englisches Talent des Jahrgangs 2004 gehandelt. Der nur 166cm große Rechtsfuß, der mit Vorliebe als Linksaußen aufgeboten wurde, spielt aktuell in der U23-Mannschaft von Manchester United, debütierte aber auch schon für wenige Minuten in der Premier League und in der Europa League. Als einer der wenigen englischen Kicker übersprang er außerdem eine Nachwuchsauswahl und spielt bereits in Englands U18.

Shoretire ist ein ausgesprochen schwer zu verteidigender Offensivspieler: Etatmäßig als Linksaußen eingeplant, taucht er während eines Spiels gerne auf völlig anderen Positionen auf, lässt sich in den Zehnerraum kippen oder rochiert nach rechts. Der Youngster ist kein klassischer Flügelläufer, dessen Tempo ausgenützt wird, sondern ein äußerst variabler und facettenreicher Spieler. Es ist schwierig vorauszuahnen, was Shoretire als nächstes machen wird. Von Flügelläufen über inverse Läufe, Schnittstellenpässe, direkte Abschlüsse oder eben das komplette Verschleppen des Spiels ist alles drin. In Englands Fußballakademien gibt es derzeit wohl keinen „dreidimensionaleren“ Spieler.

Der junge Offensivmann aus Newcastle, der im Alter von zehn Jahren nach Manchester wechselte, ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Trainings der Kampfmannschaft und saß gerade in den letzten Wochen immer wieder auf der Bank der Red Devils. Und das obwohl er den körperlichen Voraussetzungen in der Premier League mit Sicherheit noch nicht gewachsen ist. Solskjaer wird derzeit auf Spiele mit klarem Spielverlauf für seine Mannschaft spekulieren, um dem Supertalent zu mehr Einsatzminuten zu verhelfen. Zudem muss Shoretire, der in der laufenden Saison immerhin sechs Tore und vier Assists in 16 Spielen für die U23-Mannschaft erzielte, noch an seiner Effizienz im Abschluss arbeiten. Angesichts dessen, dass er sich durch seine unvorhersehbare Spielweise, aber auch durch sein perfektes Laufspiel ohne Ball extrem viele Torchancen herausarbeitet, könnte es mit dem Durchbruch schnell gehen, wenn er auch noch beginnt zu treffen.

Wie lange der U18-Teamspieler den Red Devils noch erhalten bleibt, ist allerdings eine andere Frage. Die gesamte Fußballwelt scheint an Shoretire dran zu sein und die größten Klubs der Welt überbieten sich gegenseitig mit Konzepten, für die kurz- und mittelfristige Zukunft des Engländers. Federführend in diesem Wettbieten sollen der FC Barcelona, Bayern München und Juventus Turin sein, aber auch andere Topklubs haben den 17-Jährigen auf ihrer Liste.