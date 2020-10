Nachwuchs: Zwei Assists von Polster, Ballo glänzt für Chelsea

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 39 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Thierno Ballo (FC Chelsea U23)

RA – 18 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Intensive Wochen für Top-Talent Thierno Ballo: Zunächst kam der Stürmer beim 4:1-Auswärtssieg gegen die zweite Mannschaft von Southampton über die volle Spieldauer zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor und einen Assist. Beim 0:2 gegen die U23 von Brighton & Hove Albion spielte er ebenfalls im Sturmzentrum durch. Und erst am Dienstag kam Ballo für Chelseas U21-Auswahl in der EFL Trophy zum Einsatz und spielte dabei beim 1:1 beim Viertligisten Walsall durch.

Christoph Klarer (FC Southampton U23)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Christoph Klarer spielte sowohl beim 1:4 gegen die Chelsea U23, als auch beim 2:2 zu Hause gegen die U23 von West Ham United als Innenverteidiger durch.

Pascal Juan Estrada (Wolverhampton Wanderers U23)

ZM – 18 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Beim 2:2 bei der Leeds United U23 spielte Pasco Estrada in der Innenverteidigung der Wolves durch.

Ervin Omic (Juventus Turin U19)

ZM – 17 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Beim 2:0-Auswärtssieg gegen die Empoli U19 spielte Ervin Omic von Beginn an als Achter in einem 4-2-3-1-System und musste nach 72 Minuten beim Stand von 0:0 verletzt ausgewechselt werden.

Manuel Polster (VfL Wolfsburg U19)

LA – 17 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele – 3 Assists

Bei der 2:3-Niederlage gegen die U19 von RB Leipzig spielte Manuel Polster von Beginn an und wurde nach 85 Minuten ausgewechselt. Polster bereitete die beiden Tore seines Teams vor, nachdem er schon in der Vorwoche einen Assist feierte.

Deniz Pehlivan (FSV Mainz 05 U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

In der laufenden Saison stand Deniz Pehlivan noch in keinem Matchkader der FSV Mainz 05 A-Junioren, für die er auch schon in der vergangenen Saison spielte.

Edin Mujkanovic (SV Werder Bremen U19)

ZM – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Beim 1:1 gegen die U19 des HSV wurde Edin Mujkanovic nach 71 Minuten eingewechselt.

Gabriel Zirngast (FC Ingolstadt U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Seit unserem letzten Update erreichten uns keine Neuigkeiten von der U19 des FC Ingolstadt



Berkay Dogan (FC St.Pauli U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel (2/0/0 für St.Pauli II)

Bereits zum zweiten Mal in der neuen Saison kam Berkay Dogan für die zweite Mannschaft des FC St.Pauli zum Einsatz. Bei der 1:3-Niederlage gegen den Lüneburger SK Hansa wurde der 18-Jährige zur Halbzeit eingewechselt und sah nur 25 Minuten später glatt Rot, weshalb er der U19 drei Tage später beim 2:1-Sieg in Eimsbüttel fehlte.

Philipp Wydra (1.FC Köln U19)

ZM – 17 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Das Spiel der U19 des 1.FC Köln gegen die A-Junioren von Rot-Weiss Essen musste abgesagt werden.

Namory Cissé (1.FC Köln U19)

DM – 17 Jahre (Jg. 03)

Das Spiel der U19 des 1.FC Köln gegen die A-Junioren von Rot-Weiss Essen musste abgesagt werden.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U19)

OM/ST – 17 Jahre (Jg. 03)

Das Spiel der U19 von Hannover 96 gegen die A-Junioren von Union Berlin musste abgesagt werden.

Lorenzo Coco (RB Leipzig U19)

ST – 16 Jahre (Jg. 03)

Lorenzo Coco stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader der RB Leipzig U19.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U19)

LA – 17 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele – 1 Tor

Bei der 1:4-Niederlage gegen die U19 des 1.FC Nürnberg wurde Daniel Au Yeong zur Pause eingewechselt.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele – 1 Tor

Beim 2:2 bei der U19 des SV Darmstadt 98 spielte Gabriel Haider in der Innenverteidigung durch, sah Gelb und erzielte in der 83.Minute den Ausgleich zum 2:2 für sein Team.

Simon Spari (Karlsruher SC U19)

TW – 18 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Simon Spari hütete beim 2:0-Sieg der KSC U19 gegen die FC Astoria Walldorf U19 das Tor der Karlsruher.

Erijon Shaqiri (1.FC Kaiserslautern U19)

OM/ST – 17 Jahre (Jg. 02)

Erijon Shaqiri stand beim 1:1 der Lauterer A-Junioren gegen Ingolstadt nicht im Kader der U19-Mannschaft.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart U19)

TW – 17 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Torhüter Kilian Scharner, Neffe von Paul Scharner, spielte beim 3:1-Auswärtssieg der Stuttgarter A-Junioren in Saarbrücken im Tor durch.

Franjo Ivanovic (FC Augsburg U19)

OM/ST – 16 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage gegen die Bayern München U19 spielte Franjo Ivanovic auf Seiten der Augsburger durch.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U17)

RV – 15 Jahre (Jg. 04) – 1 Spiel

Der Austro-Ivorer Jean Francois de Chatrie Doegl saß beim 2:4 der Holstein Kiel U17 bei Dynamo Dresden nur auf der Bank.

Matteo Bignetti (Eintracht Frankfurt U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 04) – 1 Spiel

Beim 2:1-Auswärtssieg bei der SV Wehen Wiesbaden U17 saß Matteo Bignetti auf der Bank seines Teams.

Nicolas Bajlicz (1.FC Köln U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 04)

Beim 1:0-Auswärtssieg in Münster saß Nicolas Bajlicz auf der Bank der 1.FC Köln U17.

Tizian-Valentino Scharmer (TSG 1899 Hoffenheim U17)

LV – 16 Jahre (Jg. 04)

Beim 2:1-Heimsieg gegen die U17 des VfB Stuttgart stand Tizian-Valentino Scharmer nicht im Kader der Hoffenheimer B-Junioren.

Elias Prosic (TSG 1899 Hoffenheim U17)

AW – 16 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Beim 2:1-Heimsieg gegen die U17 des VfB Stuttgart wurde Elias Prosic in der Schlussminute eingewechselt.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart U17)

DM – 16 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Beim 3:1-Auswärtssieg bei der Saarbrücken U19 wurde Mehmet Sahin zur Pause beim Stand von 1:1 eingewechselt.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes U23)

ZM – 19 Jahre (Jg. 00)

Der Austro-Portugiese Tomás Händel kam in der neuen Saison noch zu keinem Einsatz in der vom Österreicher Dominik Glawogger trainierten U23-Mannschaft von Vitoria Guimaraes.

Vincent Spari (FC St.Gallen U18)

OM – 16 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele – 2 Tore

Beim 3:3 bei der Aargau U18 spielte Vincent Spari bis zur 73.Minute im offensiven Mittelfeld, sah Gelb und erzielte nach 10 Minuten den Führungstreffer für sein Team. Zudem kam er beim Schweizer U18-Cup, beim 5:0 über die FC Sion U18 17 Minuten lang zum Einsatz.

Sven Vattappillil (Team AFF/FFV Fribourg U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 04) – 3 Spiele

Beim 3:1-Auswärtssieg bei der FC Vaduz U18 spielte Sven Vattappillil als defensiver Mittelfeldspieler in einem 4-4-1-1-System durch.

Ethan Brandy (Team Vaud U17)

IV/RV – 15 Jahre (Jg. 04) – 3 Spiele

Beim 1:3 gegen die U17 des FC Luzern führte Ethan Brandy sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte in der Innenverteidigung durch.

Noah Kling (FC Vaduz U18)

ZM – 16 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage bei der U17 des FC Zürich führte Noah Kling sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte im defensiven Mittelfeld durch.

Nebojsa Spasojevic (FC Vaduz U18)

LM/RM – 17 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele – 1 Tor

Bei der 1:2-Niederlage bei der U17 des FC Zürich spielte Nebojsa Spasojevic als rechter Mittelfeldspieler durch und sah Gelb.

Ömer Topal (Altinordu U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 01)

Der in Wien geborene Ömer Topal stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader der Altinordu U19.

Daniel Mandl, abseits.at