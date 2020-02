Nachwuchs: Zwei Assists von Coco, Cissé Matchwinner für Köln U17

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

Kalenderwoche 8 / 2020

Thierno Ballo (FC Chelsea U23)

RA – 18 Jahre – 11 Spiele – 1 Tor – 2 Assists (3/1/1 für FC Chelsea U18)

Beim 2:1-Auswärtssieg gegen die Arsenal U23 saß Thierno Ballo auf der Bank der jungen Blues.

Lukas Fahrnberger (Eintracht Frankfurt U19)

ZM – 18 Jahre – 11 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Beim 2:0-Auswärtssieg gegen die Karlsruhe U19 wurde Lukas Fahrnberger nach 74 Minuten beim Stand von 2:0 eingewechselt.

Amir Abdijanovic (VfL Wolfsburg U19)

OM/ST – 18 Jahre – 13 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 2:1-Auswärtssieg in Cottbus spielte Amir Abdijanovic von Beginn an und wurde nach 67 Minuten ausgewechselt.

Ivan Sarcevic (VfL Wolfsburg U19)

DM – 18 Jahre – 13 Spiele – 2 Tore

Beim 2:1-Auswärtssieg in Cottbus wurde Ivan Sarcevic nach 86 Minuten eingewechselt.

Manuel Polster (VfL Wolfsburg U19)

LA – 17 Jahre – 13 Spiele – 2 Tore – 4 Assists

Beim 2:1-Auswärtssieg in Cottbus fehlte Manuel Polster aufgrund eines Länderspieleinsatzes. Beim 2:0-Testsieg der österreichischen U18-Auswahl gegen die zyprische U19-Elf spielte er in der ersten Halbzeit mit.

Noah Oke Eyawo (Borussia Mönchengladbach U19)

LV – 18 Jahre – 8 Spiele

Noah Oke Eyawo bleibt das Verletzungspech treu: Der Linksverteidiger fällt seit Jänner aufgrund eines Muskelfaserrisses aus.

Suliman Mustapha (FSV Mainz 05 U19)

ST – 18 Jahre – 14 Spiele – 10 Tore – 3 Assists

Zehnter Saisontreffer für Suliman Mustapha in Mainz: Bei der 1:5-Niederlage gegen die Freiburg U19 spielte er bis zur 82.Minute und erzielte das frühe 1:0 für sein Team.

Deniz Pehlivan (FSV Mainz 05 U19)

ST – 17 Jahre – 2 Spiele

Deniz Pehlivan stand beim 1:5 der jungen Mainzer gegen Freiburg nicht im Kader seines Teams.

Philipp Jorganovic (SV Werder Bremen U19)

TW – 17 Jahre – 13 Spiele

Beim 1:1 der Bremer U19 in Magdeburg stand Philipp Jorganovic über die volle Spieldauer im Tor des SV Werder.

Edin Mujkanovic (SV Werder Bremen U19)

ZM – 17 Jahre – 16 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 der Werder Bremen U19 beim 1.FC Magdeburg wurde Edin Mujkanovic nach einer Stunde beim Stand von 0:1 eingewechselt.

Alexander Unterreiner (Hannover 96 U19)

ST – 18 Jahre – 2 Spiele

Zweiter Einsatz für Alexander Unterreiner in Hannover. Beim 0:2 bei der RB Leipzig U19 wurde er nach 86 Minuten eingewechselt. Beim darauffolgenden 4:1-Sieg gegen die Dynamo Dresden U19 saß er auf der Bank.

Gabriel Zirngast (FC Ingolstadt U19)

ST – 18 Jahre – 8 Spiele

Gabriel Zirngast wurde beim 2:0-Testspielsieg der Österreich U18 gegen die Zypern U19 nach 63 Minuten eingewechselt. Zudem bekam er bei der Ingolstadt U19 beim 1:0-Auswärtssieg in Kaiserslautern eine Einsatzminute.

Felix Strauss (Viktoria Köln U19)

IV – 18 Jahre – 17 Spiele

Bei der 1:5-Niederlage gegen die Borussia Dortmund U19 führte Felix Strauss seine Viktoria Köln U19 als Kapitän aufs Feld und spielte durch. Dortmunds 15-jähriges Wunderkind Youssoufa Moukoko steuerte zwei der fünf Treffer bei und hält nun schon bei 31 Saisontreffern.

Aleksa Markovic (RW Oberhausen U19)

DM – 18 Jahre – 18 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

Bei der 0:3-Niederlage auf Schalke spielte Aleksa Markovic durch.

Berkay Dogan (FC St.Pauli U19)

IV – 17 Jahre

Neu in unserer Liste ist der Innenverteidiger Berkay Dogan, der am 31.Jänner aus der Salzburger Akademie zur St.Pauli U19 wechselte. Noch wartet er auf sein Debüt bei den Hamburgern.

Philipp Wydra (1.FC Köln U17)

ZM – 17 Jahre – 14 Spiele – 15 Tore

Beim 2:1-Sieg der Köln U17 gegen die B-Junioren des FC Schalke 04 spielte Philipp Wydra durch, trug sich aber nicht in die Schützenliste ein. Es war erst sein viertes Spiel für die Kölner, in dem er nicht traf.

Namory Cissé (1.FC Köln U17)

DM – 17 Jahre – 10 Spiele – 4 Tore

Namory Cissé war diesmal der Matchwinner für die Kölner B-Junioren: Der Mittelfeldspieler wurde nach 55 Minuten eingewechselt und erzielte nach 71 Minuten das entscheidende 2:1 für seine Kölner gegen Schalke.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U17)

OM/ST – 16 Jahre – 18 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

Beim 1:1 bei der St.Pauli U17 stand Adem Podrimaj nicht im Kader der Hannoveraner.

Lorenzo Coco (RB Leipzig U17)

ST – 16 Jahre – 16 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Nachtrag aus der letzten Woche: Beim 6:0-Auswärtssieg in Braunschweig spielte Lorenzo Coco als Linksaußen durch und bereitete zwei Tore vor. Beim darauffolgenden 4:0-Sieg gegen die U17 von Eintracht Braunschweig spielte er 20 Minuten lang mit.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U17)

LV – 17 Jahre – 18 Spiele – 3 Tore

Bei der 0:3-Niederlage gegen die Greuther Fürth U17 musste Daniel Au Yeong nach einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Benjamin Sabic (1.FC Nürnberg U17)

OM – 16 Jahre – 14 Spiele – 2 Tore

Beim 3:2-Sieg bei der Stuttgarter Kickers U17 stand Benjamin Sabic nicht im Kader der Nürnberger U17.

Pascal Juan Estrada (Wolverhampton Wanderers U18)

ZM – 17 Jahre – 12 Spiele

Beim 5:0-Sieg der Wolves U18 gegen die Middlesbrough U18 fehlte Pascal Juan Estrada wegen des Länderspiels der Österreich U18 gegen die Zypern U19, wo er in der Innenverteidigung durchspielte.

Ervin Omic (Juventus Turin U17)

ZM – 16 Jahre – 9 Spiele – 6 Tore

Beim 2:2 gegen die Parma U17 war Ervin Omic Kapitän der Juventus U17, spielte im zentralen Mittelfeld durch und sah Gelb. Beim darauffolgenden 6:1-Auswärtserfolg in Pisa stand er nicht im Kader der U17, weil er erstmals in einem Matchkader der Juventus Primavera, also der U19-Mannschaft stand. Beim 1:0-Heimsieg gegen die Delfino Pescara U19 wurde er allerdings nicht eingewechselt.

Erijon Shaqiri (BSC Young Boys Bern U18)

OM/ST – 17 Jahre – 8 Spiele – 3 Tore

Die U18 der Young Boys Bern startet erst am 29.2. in die Frühjahrssaison.

Ömer Topal (Altinordu U19)

IV – 18 Jahre – 3 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen die Alanyaspor U19 spielte Ömer Topal in der Innenverteidigung von Altinordu durch.

Noah Kling (FC Vaduz U17)

ZM – 16 Jahre – 2 Spiele

Noah Kling stieg in der laufenden Saison in den Kader der Vaduz U17 auf. Aktuell fehlt er verletzungsbedingt.

Nebojsa Spasojevic (FC Vaduz U17)

RM – 16 Jahre – 10 Spiele – 2 Tore

Auch der Austro-Slowene Nebojsa Spasojevic ist seit dieser Saison ein Bestandteil der U17-Elf des FC Vaduz. Im Herbst erzielte er zwei Saisontreffer – die Frühjahrssaison hat noch nicht begonnen.

Daniel Mandl, abseits.at