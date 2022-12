Megatalente Jahrgang 2005 (29): Kobbie Mainoo

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Kobbie Mainoo

ZM, 17 (19.4.2005), ENG – Manchester United

Mit Kobbie Mainoo verfügt Manchester United über eines der größten Mittelfeldtalente seines Jahrgangs. Der ghanaisch-stämmige Engländer, der zuletzt ins U18-Nationalteam aufstieg, ist ein moderner Box-to-Box-Player, der in seiner Spielweise an Frankreichs Superstar Paul Pogba erinnert, womöglich aber sogar die Anlagen hat, noch dynamischer zu werden.

Mainoo ist ein etatmäßiger Achter, der sich aber auch gerne in den Sechserraum vor die Abwehr zurückfallen lässt, um dort Bälle abzufangen. Gleichzeitig sucht er auch immer wieder den Weg nach vorne und tut dies speziell mit explosiven Tempodribblings. Die Leistungsdaten des 17-Jährigen sind somit in verschiedene Richtungen spannend. Einerseits kommt Mainoo auf zahlreiche Tacklings, andererseits aber auch auf Dribblings und Schlüsselpässe. Diese Flexibilität zeichnet den Youngster der Red Devils aus und es war nicht verwunderlich, dass er bereits 16-jährig in der Reserves Premier League debütierte.

Mittlerweile absolvierte Mainoo 17 Spiele für die U21-Mannschaft von Manchester United, erzielte dabei zwei Tore und zwei Assists. Dies ist auch deshalb durchaus beeindruckend, weil Man United aktuell über eine großartige Nachwuchsgeneration verfügt, in der Spieler wie Alejandro Garnacho oder Shola Shoretire bereits zu ihren ersten Einsätzen und auch Toren in der Kampfmannschaft kamen.

Zumal Mainoo in der U21 bereits fix gesetzt ist und in der laufenden Saison in der U18-Mannschaft nur noch einmal zum Einsatz kam, zeigt der Weg des Mittelfeldspielers deutlich nach oben. Im Premier League Spiel Mitte Oktober gegen Newcastle United saß er erstmalig auf der Bank der Red Devils, kam aber vorerst zu keinem Einsatz. Dieser Debüteinsatz wird allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Mainoo einer der Spieler wird, die den schwierigen Sprung aus dem eigenen Nachwuchs eines Klubs in die Premier-League-Truppe schaffen werden.

Starpotential: 9 von 10