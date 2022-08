Rapid-Fans: „Die Lehren aus dem Hinspiel ziehen“

Der SK Rapid Wien trifft heute im Rückspiel der ECL-Qualfikation auf Neftçi Baku und wird alles daran setzen den 1:2-Rückstand umzudrehen. Was erwarten sich...

Exilgrüner: „Wenn die Mannschaft es endlich schaffen würde die sich bietenden Chancen in Tore umzumünzen, dann müssten wir uns keine Sorgen machen. Viel zu oft wird mit 100%igen fahrlässig umgegangen, wodurch man sich das Leben selbst schwer macht. Eine frühe Führung ist da Gold wert, denn je länger man dem ersten Treffer nachlaufen muss, umso schwerer wird es dann aufzusteigen.“

Boidi: „Bei einer frühen Führung traue ich uns einen Kantersieg zu, vor allem wenn Grüll trifft legt er wahrscheinlich gleich noch eins nach. Umso länger das 0:0 bleibt umso zacher wird es und umso nervöser werden wahrscheinlich unsere Europacup-unerfahrenen Kicker (dazu zählen auch Kühn oder Greil) hier wirds wichtig sein von Burgi, Maxl, Wimmer oder Grüll Ruhe zu bewahren und die anderen zu führen.“

miffy23: „Ich bin schon recht nervös. Diese Mannschaft muss das einfach packen, aber es muss das Visier endlich richtig eingestellt sein. Ich hoffe auf klare Verhältnisse, und das relativ zügig, aber ich befürchte eine Zitterpartie, bei der wir den Ball einfach nicht oft genug versenken.“

since-1899: „Wir werden die Lehren aus dem Hinspiel ziehen und so eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände wird auch nicht mehr passieren. Dieses Mal haben wir den Heimvorteil und wir werden diesen Gegner von Beginn an fressen. Wir kommen im Laufe des Saisonbeginns immer besser in Fahrt und eines hat man in Aserbaidschan gesehen, fußballerisch sind wir die bessere Mannschaft. Wir werden uns dieses Mal nicht mehr überrumpeln lassen und im Weststadion wird diese unorganisierte Offensive des Gegners auch nicht mehr zur Geltung kommen. Mit Fokus und Konzentration darf da nichts schief gehen, das wird ein trockenes 3:0.“

Fox Mulder: „Von einem klaren Sieg unsererseits würde ich nach dem Hinspiel, dem Benötigen von mindestens zwei Toren und dem Fakt, dass uns das bislang nur einmal geglückt ist, nicht ausgehen. Aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen.“

puch maximus: „Hoffe natürlich auf ein Weiterkommen, rechne aber mit einer knappen Niederlage. Die waren im Hinspiel eigentlich stark.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Vermute mal Neftçi stellt sich hinten rein und spielt mit ihren schnellen Legionären auf Konter. Wäre wichtig da offensiv kreative Ideen zu finden und hinten dennoch gut abgesichert zu sein. Für Donnerstag, LASK auswärts und generell gilt: so ein Standard Tor würde uns auch mal guttun. Personell würde ich aufgrund der Sperre Bajic spielen lassen. Dazu Burgstaller, Greil, Kühn und Knasi. Sonntag auf dem engen Waldstadion-Platz dafür klassisches Kampf- und Kick & Rush-Spiel. Sprich Pejic, Kriwak, Zimmermann, Savic, Auer. Kerschbaum und Demir wären jeweils willkommene Alternativen auf der Bank – hoffentlich klappt das.“

revo: „Das Spiel gegen Austria Lustenau lässt doch etwas Hoffnung aufkeimen. Das war schon dominant großteils, wie man es gerne sehen möchte zuhause. Wichtig ist, dass man sich keine frühen Konter einfängt, die alles nur schwieriger machen. Und es wird Zeit, dass die anderen Burgstaller das Toreschießen etwas abnehmen. Der ist nämlich weniger dafür bekannt drei oder mehr Tore in einem Spiel zu schießen (irgendwer widerlegt mich jetzt sicherlich mit einer Statistik). Klar ist auch, dass am Donnerstag alles gegeben wird und das auch auf Kosten des nächsten Meisterschaftsspiels gehen wird. Aber das ist nun einmal so in dieser EC-Phase.“

AC58: „Was auf jeden Fall daran wichtig ist, dass wir durch quirliges und intensives Spiel in Strafraumnähe möglichst Freistöße ziehen. Wir haben mit Greil, Kühn und Grüll gute Schützen von allen Seiten und aus allen Entfernungen.“

The Wizzard: „Dass Pejic ausfällt ist schon bitter. Ich muss zugeben, dass mich das tatsächlich überrascht, so früh zu Beginn der Saison Pejic als wichtigen Spieler für unser Team zu sehen. Ich finde er macht seine Sache gut, ist sehr präsent und er schlägt, wie ich finde, immer wieder mal gute Diagonalbälle, die konstant an den Mann kommen.“

bashtart: „Über Baku müssen wir eigentlich ohne Wenn und Aber drüber auch wenn es möglicherweise nicht einfach wird. Wenn wir den Gegner nicht wieder durch massenweise Eigenfehler stark machen gibt es für mich eigentlich nur einen Ausgang der mit den Aufstieg Rapids endet.“

