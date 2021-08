Spielplananalyse der Premier League und LaLiga 2021/22

An diesem Wochenende starten die Premier League und La Liga in die neue Saison. Viele Leute denken, dass die Spielpläne heutzutage zufällig durch einen...

An diesem Wochenende starten die Premier League und La Liga in die neue Saison. Viele Leute denken, dass die Spielpläne heutzutage zufällig durch einen Computer bestimmt werden. Dies ist auch zum Teil zutreffend, aber nicht völlig. Um einen Einblick auf die Einflussfaktoren Vermarktung und Fernsehsender zu gewinnen, anhand der die Spielpläne erstellt werden, wird mit diesem Artikel analysiert, wann es warum zu den Topspielen in den jeweiligen Ligen kommt.

Die Premier League veröffentlichte ihren Spielplan bereits am 16. Juni, nachdem am 29. Mai Brentford das Finale der Aufstiegsplayoffs gewann. La Liga folgte am 30. Juni, wobei sich vergleichsweise spät am 20. Juni Rayo Vallecano im Rückspiel des Finals in den Aufstiegsplayoffs die Erstklassigkeit sichern konnte.

Die Premier League war die erste Liga mit einem asymmetrischen Spielplan und hat diesen bereits viele Jahre. La Liga führten diese Art der Spielansetzungen dagegen erst für die Saison 2018/19 ein. Während die Premier League die Spieltage in der Rückrunde nicht neu zusammensetzt, ist dies in La Liga der Fall. So finden Valencia – Atlético Madrid und Real Betis – Sevilla in der Hinrunde am selben Spieltag statt, in der Rückrunde dagegen nicht.

Die Premier League kommt mit vier Spieltagen unter der Woche aus, La Liga braucht dagegen fünf.

Hinweis zu den Diagrammen: Wenn man mit der Maus auf die Punkte geht, kann man den kompletten Spieltag sehen. Auf mobilen Geräten wird die horizontale Sicht empfohlen.

Premier League



Für die Analyse wird die mittlerweile etablierte Top 6 herangezogen, sodass insgesamt 30 Duelle untereinander anstehen. Es gibt vier Spieltage, an dem es mehr als ein direktes Aufeinandertreffen der Top 6 gibt, was in der Vergangenheit schon einmal anders war, denn man hatte alle Spiele der Top 6 untereinander separiert. Sogar direkt am ersten Spieltag gibt es ein eins, was aufgrund der sowieso vorhandenen Aufmerksamkeit zum Saisonstart eigentlich unnötig wäre. Weiterhin auffällig ist, dass nur eine der vier englischen Wochen mit einem Topspiel versehen wurde (Manchester United – Arsenal am 14. Spieltag). Am Boxing Day (26.12.) steht keins solcher Spiele an, weil das Interesse am englischen Fußball an diesem Tag sowieso hoch ist.

Überraschend dagegen ist die Ansetzung von Manchester Unied – Chelsea am vorletzten Spieltag und damit am Wochenende des FA Cup-Finals. In der Vergangenheit wurden Topspiele zum Finale des Pokalwettbewerbs vermieden, weil die Aufmerksamkeit darauf liegen sollte. Das Wochenende der Halbfinals (16. April, 33. Spieltag) ist dagegen traditionell frei von Topspielen in der Liga. Zieht man nun noch den letzten Spieltag ab, an dem es ebenfalls nie Topduelle geben sollte, ergeben sich nur sechs freie „normale“ Spieltage ohne Topspiele. Insgesamt ist der Spielplan unter kommerziellen Aspekten gesehen schon nahe der Perfektion.

Liverpool muss nie nach einem Topspiel bereits das Nächste bestreiten. Bei Man United kommt dies einmal, bei Arsenal, Man City, Chelsea und Tottenham zweimal vor. Manchester United und Chelsea trifft es dabei noch härter, hat ersterer Club doch zwei Serien mit drei aufeinanderfolgenden Topspielen und letzterer eine Serie unter diesen Bedingungen. So gesehen sind Man United und Chelsea mit den schwersten Spielplänen konfrontiert, Liverpool dagegen mit dem leichtesten.

Es ist nicht gänzlich dafür gesorgt, dass eine gleichmäßige Verteilung für die Heim– und Auswärtsspiele im Rahmen der Topspiele vorherrscht. Man City hat in der Hinrunde vier Auswärtsspiele und ein Heimspiel, bei Tottenham ist es genau umgekehrt, was sich dann in der Rückrunde für letztgenannten Klub als Nachteil erweisen könnte. Bei den restlichen vier Klubs gibt es drei Heim- und zwei Auswärtsspiele in der Hinrunde (bzw. umgekehrt) und den umgekehrten Fall in der Rückrunde.

Unterbrochen wird die Liga in Bezug auf Wochenenden ohne Ligafußball neben den üblichen Länderspielpausen im September, Oktober, November und März durch die dritte Runde im FA Cup am 8.1., in der die Teams aus der Premier League einsteigen und der 4. Runde am 5. Februar. Anschließend geht der FA Cup unter der Woche weiter bzw. die Spiele finden parallel zur Premier League am Wochenende statt. Eine weitere Unterbrechung ist am 29.1. bedingt durch Länderspiele außerhalb Europas wie dem Africa Cup of Nations und der Nachholung der WM-Qualifikation vorgesehen.

La Liga



Die ausgewählten fünf Klubs ergeben eine zu betrachtende Spielanzahl von 20. Dazu wurde noch die wichtigen Derbys Sevilla – Real Betis, Athletic Bilbao – Real Sociedad und FC Barcelona – RCD Espanyol miteinbezogen.

Die einzigen leichten Kritikpunkte sind die Duelle zwischen Sevilla und Valencia in zwei englischen Wochen sowie die Tatsache, dass Valencia – Atlético Madrid und Real Betis – Sevilla sowie Valencia – Barcelona und Athletic Bilbao – Real Sociedad am selben Spieltag stattfinden. Besonders ist der Spieltag am Neujahrswochenende (31.12-02.01) herauszuheben. Hier wurden bewusst einige regionale Duelle angesetzt, um lange Reisewege zu verhindern. Dies sind folgende sechs Spiele: Atlético Madrid – Rayo Vallecano, Osasuna – Athletic Bilbao, Alavés – Real Sociedad, Getafe – Real Madrid, Cadíz – Sevilla und Villarreal – Levante. Drei dieser Spiele sollen am 31.12. ausgetragen werden. Die vier Spiele mit größeren Distanzen an diesem Spieltag sind: Real Betis – Celta Vigo, Valencia – RCD Espanyol, Mallorca – Barcelona und Elche – Granada. Zieht man diesen, die englischen Wochen sowie den ersten und letzten Spieltag ab, sind nur acht Spieltage ohne Topspiel.

Valencia und Barcelona müssen einmal zwei aufeinanderfolgende Topspiele austragen, Atlético Madrid zweimal. Zusätzlich haben Valencia und Barcelona eine Dreierserien mit aufeinanderfolgenden Topspielen. Das Verhältnis zwischen Heim- und Auswärtsspielen in Hin- bzw. Rückrunde ist bei Real Madrid, Barcelona und Valencia mit 2:2 ausgeglichen. Atlético Madrid bestreitet in der Hinrunde ein Topspiel zuhause und drei auswärts, bei Sevilla ist es genau umgekehrt.

Unterbrochen wird die Liga in Bezug auf Wochenenden ohne Ligafußball neben den üblichen Länderspielpausen im September, Oktober, November und März durch eine kurze Winterpause an Weihnachten (25.12.). Danach geht es erst mit zwei Ligaspieltagen (2.1 und 8.1) weiter, bevor am 15.1. die Supercopa de España in Saudi-Arabien ausgetragen werden soll. Eine weitere Unterbrechung ist am 29.1. bedingt durch Länderspiele außerhalb Europas wie dem Africa Cup of Nations und der Nachholung der WM-Qualifikation vorgesehen. Zudem findet am 23.4. das Finale der Copa del Rey statt und an diesem Wochenende sind keine Ligaspiele geplant.