Anstoßzeitenanalyse zur Serie A 2020/21

Auch in diesem Jahr lohnt sich ein Blick auf die Anstoßzeitenverteilung in den verschiedenen europäischen Ligen, um Klarheit zu diesem bei vielen Fans umstrittenen...

Auch in diesem Jahr lohnt sich ein Blick auf die Anstoßzeitenverteilung in den verschiedenen europäischen Ligen, um Klarheit zu diesem bei vielen Fans umstrittenen Thema zu schaffen. Dies war die letzte Saison des drei Jahre geltenden TV-Vertrags mit Sky und DAZN.

Der derzeitige möglichen Regelanstoßzeiten sehen folgendermaßen aus:

Freitag: 1 Spiel um 20:45 Uhr

Samstag: je 1 Spiel um 15:00, 18:00 und 20:45 Uhr

Sonntag: je 1 Spiel um 12:30, 18:00 und 20:45 Uhr; 3 Spiele um 15:00 Uhr

Montag: 1 Spiel um 20:45 Uhr

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Freitags- (14x) und Montagstermin (18x) nicht immer vorkommt. Sky Italia zeigt jeden Spieltag sieben Spiele, DAZN drei. Die DAZN-Zeitslots sind Samstag 20:45, Sonntag 12:30 und ein Spiel am Sonntag um 15 Uhr. Außerdem gibt es ein Pick-System, bei denen vor der Saison die 20 Topspiele ausgesucht werden. Sky durfte 16 Spiele wählen, DAZN vier:





Die drei Befürworter der Super League liegen in der Gunst der TV-Sender vorne. Ansonsten fällt auf, dass Atalanta nicht vorkommt, obwohl diese bereits nun das dritte Mal die Qualifikation zur CL geschafft haben. Auch die Tatsache, dass Roma – Juventus über Milan – Juve und Juve – Milan gepickt wurde, erscheint überraschend.

Da die Spielzeit 38 Spieltage umfasst, ergeben sich insgesamt 114 Spiele aus den jeweils drei für DAZN, wohingegen Sky auf 266 kommt:





Die Topteams finden sich bei DAZN mittelhäufig (Milan 10x, Roma und Inter 11x, Juve 12x). Es gibt zwar einige kleinere Klubs mit weniger Spielen, aber auch eine ganze Reihe mit mehr, sodass DAZN im Allgemeinen zufrieden sein kann.

Es wurden fünf englische Wochen (12., 14., 25., 32. und 36. Spieltag) eingeschoben. Am 15. (3.1.2021), 16. (Dreikönigstag 6.1.2021) und 29. Spieltag (Ostern 3.4.2021) fanden alle Spiele am Sonntag bzw. Mittwoch bzw. Samstag mit je einem Spiel um 12:30, 18:00 und 20:45 sowie sieben um 15:00 Uhr statt, sodass hier die entsprechenden Einzelspiele den sonstigen Slots zugeordnet wurden. Des Weiteren wurde der letzte Spieltag nicht berücksichtigt, da hier zu stark vom Regelschema abgewichen wurde.





Für den Freitag und Montag ist nichts Auffälliges erkennbar. Fast wurde jeder Klub zumindest hier einmal angesetzt. Der hohe Wert von Milan am Montag erklärt sich dadurch, dass sie nach Spielen in der EL hier angesetzt wurden.





Während um 15 Uhr die kleinen Klubs die meisten Spiele hatten, waren um 18 Uhr eher größere Klubs gefordert, allen voran die CL-Teilnehmer Juventus und Inter, die dann Spielen mussten, wenn Sky sie vor CL-Spielen zeigen wollte, denn 20:45 Uhr ist ja der Slot von DAZN. Sky darf zwar auch um 15 Uhr übertragen, aber das ist natürlich weniger attraktiv im Vergleich zu 18 Uhr. Daher wundert es nicht, dass Atalanta so häufig um 15 Uhr angesetzt wurde, weil diese vor CL-Spielen am Samstag auch noch untergebracht werden mussten und nicht so viele Zuschauer anziehen.



Dies ist sozusagen der „Topslot“ von DAZN. Inter und Juventus sind daher logischerweise ganz vorne. Zudem wird hier deutlich, dass Atalanta für DAZN eher unattraktiv ist, hätte es doch die Möglichkeit gegeben, sie vor CL-Spielen häufiger als einmal zu zeigen, was man hingegen bei Lazio machte, die ja bekanntlich auch CL spielten. Die EL-Teilnehmer Milan, Roma und Napoli konnten wegen der EL-Teilnahme nicht so oft angesetzt werden.



Die extra für den asiatischen Markt geschaffene Anstoßzeit ist gleichmäßig verteilt und es sind keine Auffälligkeiten erkennbar.



Zur klassischen Anstoßzeit der Serie A am Sonntag um 15 Uhr werden normalerweise drei Spiele parallel ausgetragen. Aus Vermarktungsgründen sind dies natürlich die Partien, die sich für einen Einzeltermin nicht lohnen. So ist es kein Wunder, dass die kleinen Klubs hier sehr viele Spiele hatten. Zudem lässt man folgerichtig die Topklubs gegen den ein oder anderen schwächeren Gegner auch zu Einzelanstoßzeiten spielen. Einzig Inter hat einige Spiele mehr als die restlichen Topteams bekommen.



Hier sind mit Napoli und der Roma zwei EL-Teilnehmer vorne. Ihnen wurde nach EL-Spielen größtmöglich eine Pause gegeben und sie daher nicht schon häufig um 12:30 oder 15 Uhr angesetzt. Generell kann man festhalten, dass die EL-Teilnehmer möglichst auf die Einzelspieltermine am Sonntag gelegt werden und dabei bevorzugt auf 18 und 20:45 Uhr, weil sie attraktiv sind (siehe dazu auch das folgende Diagramm).



Als zweiter Topspieltermin neben der identischen Anstoßzeit am Samstagabend – hier aber im Besitz von Sky – bescherte dieser Termin wie um 18 Uhr den EL-Teilnehmer Roma und Napoli viele Spiele, verstärkt allerdings auch dem EL-Teilnehmer Milan. Jetzt ergibt sich das Bild, wonach für Milan neben diesem Termin die Alternative eher der Montag war (bereits angesprochen), wohingegen Napoli und die Roma am Sonntag um 18 Uhr spielten. Außerdem erzielt Juventus hier mit acht Spielen ebenfalls einen Bestwert.