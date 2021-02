EL-Vorschau: Hat RB Salzburg noch Chancen auf den Aufstieg?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auf zwei spannende Begegnungen blicken und einen kleinen Vorgeschmack auf den Fußball-Abend liefern. Heute sehen wir uns unter...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auf zwei spannende Begegnungen blicken und einen kleinen Vorgeschmack auf den Fußball-Abend liefern. Heute sehen wir uns unter anderem das Rückspiel der Salzburger gegen Villarreal an.

Villarreal – RB Salzburg

Donnerstag, 25.02.2021, 18:55 Uhr

Jesse Marschs Mannschaft steht vor dem Europacup-Aus, denn im Hinspiel verlor man gegen Villarreal nach einer eher enttäuschenden Leistung mit 0:2. Die ersatzgeschwächten Salzburger, die besonders in der Abwehr improvisieren musste, blieb auch in spielerischer Hinsicht hinter den Erwartungen zurück. Der Gegner wiederum hatte mit dem Pressing des österreichischen Bundesligisten kaum Probleme und fand gute spielerische Lösungen aus der Abwehr heraus.

Im Rückspiel kehrt immerhin Ramalho zurück ins Abwehrzentrum, was den Salzburgern mehr Stabilität und Sicherheit im Spielaufbau geben sollte. Der Serienmeister darf zudem aus dem letzten Meisterschaftsspiel eine Menge Motivation schöpfen, denn beim 4:2-Sieg gegen den SK Rapid zeigten die Salzburger eine ihrer besten Saisonleistungen und dominierten Didi Kühbauers Mannschaft fast über die gesamten 90 Minuten. Man darf daher doch ein wenig gespannt sein, ob Trainer Marsch mit den Salzburgern zum ersten Mal gegen eine Mannschaft aus den Top-4-Ligen vielleicht doch voll anschreiben kann. In den bisherigen elf Partien gegen Teams aus England, Spanien, Deutschland und Italien holte Marsch nur zwei Unentschieden.

Die Hausherren müssen im Rückspiel mit Coquelin, Iborra, Gaspar und Moreno vier Spieler vorgeben. Samuel Chukwueze ist hingegen wieder fit und feierte am Wochenende nach zwei Monaten als Ersatzspieler sein Debüt. Der Tabellensechste der spanischen Liga erreichte nach dem Auswärtssieg gegen Salzburg ein 1:1-Unentschieden auswärts gegen Athletic Bilbao, was aber auch bedeutet, dass der Erfolg gegen die Salzburger der einzige Sieg in den letzten sechs Pflichtspielen bleibt.

Arsenal – Benfica

Donnerstag, 25.02.2021, 18:55 Uhr

Der SK Rapid bekam es in der EL-Gruppenphase mit den Gunners zu tun, die in der K.o.-Phase im Hinspiel gegen Benfica ein gutes Ergebnis erzielten. Nach dem 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel stehen die Chancen gut, dass Mikel Artetas Mannschaft in die nächste Runde aufsteigt. Arsenal liegt nur auf Platz 11 in der Tabelle der Premier League und verlor am Wochenende mit 0:1 gegen Tabellenführer Manchester City, das von Sieg zu Sieg eilt. Rob Holding wird aufgrund einer Kopfverletzung passen müssen, während ein Einsatz von Thomas Partey fraglich ist. Stürmer Alexandre Lacazette stand in den letzten drei Spielen nicht in der Startaufstellung, könnte nun aber zu einem Einsatz von Beginn an kommen. Goalie Mathew Ryan, der in der Liga nicht an Bernd Leno vorbeikommt, hatte auf einen Einsatz in der Europa League gehofft, doch Arteta gab auch in diesem Bewerb seinem deutschen Schlussmann den Vorzug – was verdeutlicht, dass die Gunners den Europacup durchaus ernst nehmen.

Auf der Gegenseite sucht Benfica ebenfalls seine Form, denn in den letzten elf Pflichtspielen konnten nur drei Siege eingefahren werden. In der heimischen Tabelle liegt die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus nur auf Platz 4 und weist bereits 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Sporting auf, das 17 Siege und drei Unentschieden aus 20 Runden holte. Das Spiel gegen Arsenal, das aufgrund der Corona-Beschränkungen in Griechenland stattfinden wird, könnte eine Serie beenden, denn Arsenal ist in der Europa League seit sieben Partien und Benfica sogar seit acht Spielen ungeschlagen.

