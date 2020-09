Für den LASK startet der Europacup in Tschechien oder der Slowakei

Der LASK trifft in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League auf den Sieger aus der Partie zwischen dem FK Jablonec aus Tschechien und Dunajska...

Der LASK trifft in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League auf den Sieger aus der Partie zwischen dem FK Jablonec aus Tschechien und Dunajska Streda aus der Slowakei.

Der FK Jablonec wurde in der vergangenen Saison Vierter in der tschechischen Liga, hatte aber keinen Anschluss zur echten Ligaspitze. In 35 Runden holte das Team 51 Punkte, was einem Punktschnitt von 1,46 entspricht. Die Mannschaft von Petr Rada ist weitgehend eine No-Name-Truppe. Der bekannteste Spieler ist der 38-jährige Defensivspieler Tomás Hübschman, der 57 Länderspiele für Tschechien bestritt und vor sechs Jahren von Shakhtar Donetsk zu Jablonec kam.

Dunajska Streda wiederum ist ein gefährlicher Außenseiter, der Jablonec das Leben sicher schwermachen kann. In der vergangenen Saison wurde die Mannschaft Dritter in der slowakischen Liga – in der neuen Saison führen die Blau-Gelben die Liga nach fünf Runden mit dem Punktemaximum und einer Tordifferenz von 18:3 an. Kapitän des Teams ist der ehemalige RB-Leipzig-Akteur und 16-fache ungarische Nationalspieler Zsolt Kalmar. Der beste Spieler des Teams ist wohl der Kroate Andrija Balic, der vor der Saison fix von Udinese Calcio kam, nachdem er zuvor ausgeliehen war.