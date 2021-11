Vorschau: Rapid und Sturm vor harten Aufgaben, LASK gegen die „Unbekannte“

Für die österreichischen Europacupvertreter steht heute der fünfte Großkampftag in den Gruppenphasen an. Nachdem Red Bull Salzburg am vergangenen Dienstag in Lille verlor, wollen...

Für die österreichischen Europacupvertreter steht heute der fünfte Großkampftag in den Gruppenphasen an. Nachdem Red Bull Salzburg am vergangenen Dienstag in Lille verlor, wollen die ÖFB-Klubs heute wieder anschreiben. Aber die Früchte hängen in den heutigen Spielen jeweils sehr hoch.

Rapid bekommt es zu Hause mit West Ham United zu tun. Die Hammers können nicht mehr aus den Top-2 der Gruppe fallen und werden möglicherweise den einen oder anderen Spieler schonen, nachdem es am Sonntag bereits zum schweren Auswärtsspiel bei Manchester City geht. Dort kann der Vierte der englischen Premier League zwar nur überraschen, aber dennoch möchte man eine Niederlage verhindern, weil man damit wohl den Anschluss an das Spitzentrio verlieren würde.

Am vergangenen Wochenende patzte West Ham gegen das minimalistischste Team der Premier League. Auswärts bei den Wolverhampton Wanderers gab es eine 0:1-Niederlage durch einen Treffer von Raul Jiménez nach einer Stunde. Spannend war dabei, dass West Ham nie dauerhaften Druck aufbauen konnte, obwohl die Wolves aus einem defensiv angelegten 5-4-1-System agierten und man eher mit Umschaltspiel des Heimteams rechnen konnte. Dem war aber nicht so und Wolverhampton erzeugte über die gesamte Spieldauer zwei große Drangperioden, während West Ham immer wieder zwischenzeitlich den Faden verlor. Mit der Manchester-City-Partie vor der Brust wäre es gut möglich, dass West-Ham-Coach David Moyes nun erstmalig in der Europa League rotiert, zumal er auch aus dem Vollen schöpfen kann. Einzig der Italiener Angelo Ogbonna fällt aus – davon abgesehen kann Moyes alle Spieler aufbieten und wird wohl dem einen oder anderen Reservisten vor leeren Rängen in Wien-Hütteldorf eine Chance geben.

Der SK Sturm Graz muss am fünften Spieltag der Europa-League-Gruppenphase nach Eindhoven. In Graz wird man nach dem ersten Punktgewinn gegen Real Sociedad natürlich nicht unrealistisch und die Mannen von Christian Ilzer können die geringen Chancen auf ein europäisches Überwintern gut einschätzen. Auswärts bei der PSV Eindhoven wird es wieder auf eine stabile Defensive ankommen, damit sich der Tabellenzweite der niederländischen Eredivisie in der Offensive nicht entfalten kann. Wie es gehen könnte, zeigte am vergangenen Wochenende Vitesse Arnheim. Der Tabellenfünfte verlor am Ende zwar nach Toren von Sangaré und Bruma mit 0:2, allerdings hielt man gut dagegen und sorgte dafür, dass PSV keine größeren Drangperioden aufbauen konnte. Im Gegenteil: Vitesse drückte zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar auf den Anschlusstreffer.

Da die Mannschaft von Roger Schmidt im engen Dreikampf an der Spitze noch beste Chancen auf einen Aufstieg hat, wird der deutsche Coach wohl nichts anbrennen lassen und seine beste Mannschaft aufbieten. In der Breite hat Schmidt allerdings auch Personalsorgen, denn mit Zahavi, Teze, Gakpo, Thomas, Ledezma und Madueke fehlen gleich sechs Spieler verletzungsbedingt. Auf der Gegenseite sind Hierländer und Kiteishvili die schmerzhaftesten Ausfälle.

Der LASK muss heute Abend nach Israel und trifft dort auf Maccabi Tel Aviv, das aktuell eine kleine Unbekannte darstellt. Das letzte Pflichtspiel des härtesten Konkurrenten um den Gruppensieg liegt nämlich bereits 18 Tage zurück. Es war das Derby gegen Hapoel Tel Aviv, das für Hapoel in einem schmeichelhaften 1:1 endete. Zwar gingen die Gäste früh in Führung, aber nach einer Stunde sah Mohamed Kalil Traoré Gelb-Rot und von hier an drückte nur noch Maccabi. Mehr als der Ausgleich nach 75 Minuten durch Brandley Kuwas war allerdings nicht drin, auch wenn der LASK-Gegner richtig Druck machte.

Auch wenn man im Derby die klar bessere Mannschaft war, ist schwer abzuschätzen, wie Maccabi nach der langen Spielpause auftreten wird. Mit Tenenbaum, Kandil, Glazer und Rikan fallen derzeit vier Spieler der Israelis aus. Aktuell führt Maccabi die Gruppe punktegleich vor dem LASK an und das Spiel dürfte vorentscheidenden Charakter für den Ausgang der Gruppe haben.