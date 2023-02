Ex-Rapid-Keeper wechselt nach Bosnien, Jakupovic geht zu slowenischem Top-Klub

Das Wintertransferzeit ist bereits in den meisten Ländern geschlossen, aber immer noch kommt der eine oder andere Wechsel zustande. Wie immer informieren wir euch...

Das Wintertransferzeit ist bereits in den meisten Ländern geschlossen, aber immer noch kommt der eine oder andere Wechsel zustande. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Marko Maric

TW, 27, AUT/CRO | Atromitos Athen – > Zrinjski Mostar

Der langjährige Rapid-Nachwuchstorhüter Marko Maric verließ die Hütteldorfer im Sommer 2015 gegen eine Ablöse von 500.000 Euro in Richtung Hoffenheim und spielt seither im Ausland. Der Wiener bestritt insgesamt neun Pflichtspiele für die Kampfmannschaft der Grün-Weißen, kam dann aber in Hoffenheim zu keinem einzigen Profieinsatz. Später hütete Maric das Tor für Lechia Gdansk, die zweite Mannschaft von Hannover 96, Lilleström, Houston Dynamo und zuletzt Atromitos Athen. Unumstrittener Stammtorhüter war der 191cm-Mann aber nur in Norwegen und den USA. Nun wechselte Maric ablösefrei zum bosnischen Tabellenführer Zrinjski Mostar, wo er einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieb.

Artem Dzyuba

ST, 34, RUS | vereinslos – > Lok Moskau

Über drei Monate war der 55-fache russische Teamspieler Artem Dzyuba nun vereinslos. Im vergangenen Sommer verließ er Zenit St. Petersburg, um ablösefrei in die Türkei zu Adana Demirspor zu wechseln. In der Süper Lig brachte er es aber nur auf ein einziges Tor in vier Spielen. Dzyubas einzige Auslandsstation war demnach nicht von Erfolg gekrönt, weshalb die einstige Galionsfigur des russischen Fußballs nun wieder nach Moskau zurückkehrt. Der langjährige Spartak- und Zenit-Spieler schließt sich für den Rest der Saison Lokomotiv Moskau an. Diese sind aktuell nur Vierzehnter und kämpfen in der Premier Liga gegen den Abstieg.

Milos Jojic

ZM, 30, SRB | vereinslos – > FC Riga

In der Saison 2019/20 verbrachte der serbische Mittelfeldspieler Milos Jojic das zweite Halbjahr der Spielzeit in Wolfsberg und steuerte in 14 Spielen einen Treffer und fünf Assists bei. Später kickte Jojic erneut bei seinem Stammklub Partizan, wo er auch durchaus überzeugen konnte, aber im Sommer 2022 seinen Vertrag dennoch nicht verlängerte. Damit dürfte sich Jojic allerdings ein wenig verzockt haben, denn seit Juli war der 30-Jährige nun vereinslos. Der ehemalige Dortmund-Legionär fand nun in Lettland einen neuen Klub: Jojic wechselt zum Vizemeister FC Riga, wo aktuell auch die einstigen Österreich-Legionäre Thanos Petsos (Rapid, WSG Tirol) und Lucas Rangel (Kapfenberg) unter Vertrag stehen.

Arnel Jakupovic

ST, 24, AUT | NK Domzale – > NK Maribor

Der einst als riesiges Talent geltende, vielfache Juniorenteamspieler Arnel Jakupovic spielte die längste Zeit seines Profilebens im Ausland. Bereits im Alter von 16 Jahren verließ er den Austria-Nachwuchs und wechselte zu Middlesbrough. Später zog er nach Italien weiter, wo er für Empoli und die Juventus-Jugend auf Torjagd ging. Sein kurzzeitiges, nur ein halbes Jahr dauerndes Gastspiel bei Sturm Graz war nicht von Erfolg gekrönt und Jakupovic absolvierte nur sechs Spiele. Danach machte sich der 186cm große Offensivspieler aber einen Namen in Slowenien, wo er flexibel als Rechtsaußen, Mittelstürmer oder auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde. Für Domzale brachte er es in 124 Spielen auf 39 Tore und 15 Assists, wobei er alleine acht Assists in der laufenden Saison erzielte. Nun gelang Jakupovic innerhalb Sloweniens ein beachtlicher Aufstieg: Der Linksfuß unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025 beim NK Maribor, der auch eine kleine Ablöse an Domzale zahlte. Maribor ist aktuell Vierter in der slowenischen Zehnerliga.