Sané wird zum Bayern-„Schnäppchen“, Gebauer wechselt in die deutsche Bundesliga

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Leroy Sané

LA, 24, GER | Manchester City – > FC Bayern München

Mit dem üblichen großen Tamtam hat Bayern München die Verpflichtung des 21-fachen DFB-Teamspielers Leroy Sané bekanntgegeben. Der Sohn des einstigen Österreich-Legionärs Souleyman Sané spielte zuletzt vier Jahre bei Manchester City, machte in der vergangenen Saison aber nur zwei Pflichtspiele mit, weil er sich gleich zu Saisonbeginn einen Kreuzbandriss zuzog. Für die Citizens bestritt Sané insgesamt 135 Spiele, erzielte dabei 39 Tore und 45 Assists und wurde zweimal englischer Meister. Nun wechselt der gebürtige Essener um 49 Millionen Euro zu den Bayern – die Ablösesumme kann durch Bonuszahlungen noch auf 60 Millionen anwachsen. Sané unterschrieb beim deutschen Serienmeister einen Vertrag bis 2025.

Isaac Lihadji

RA, 18, FRA/COM | Olympique Marseille – > OSC Lille

Im Zuge unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt, haben wir den 18-jährigen Rechtsaußen Isaac Lihadji bereits vorgestellt. Einige Top-Klubs waren zuletzt am komorisch-stämmigen Franzosen dran, dessen Vertrag in Marseille auslief. Unter anderem wollten Borussia Dortmund und Juventus Turin das Toptalent verpflichten. Nun entschied sich Lihadji aber für einen Transfer, der ihm wohl mehr Spielzeit garantiert: Der 18-Jährige wechselt ablösefrei für drei Jahre nach Lille, wo der inverse Winger gute Chancen auf sofortige Einsätze hat.

Osarenren Okungbowa

DM, 26, AUT | Floridsdorfer AC – > VfB Lübeck

Der Ex-Rapidler Osarenren Okungbowa wagt sich an ein Auslandsabenteuer. Der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung und als Achter eingesetzt werden kann, wechselt in die deutsche 3. Liga zum VfB Lübeck, wo mit Rolf Landerl ein Österreicher das Trainerzepter schwingt. Zuletzt spielte Okungbowa für den FAC, wo er insgesamt 27 Pflichtspiele absolvierte, zweimal traf und drei Tore vorbereitete. In der österreichischen Bundesliga kam der 26-Jährige auf zwei Einsätze. Lübeck bemüht sich derzeit um weitere Österreicher: So sind auch Martin Harnik und Philipp Hosiner ein Thema bei den Grün-Weißen.

Christian Gebauer

RA, 26, AUT | SC Rheindorf Altach – > Arminia Bielefeld

Nach drei Jahren in Altach wechselt Christian Gebauer ablösefrei in die deutsche Bundesliga. Der 26-jährige Flügelspieler schließt sich dem Bundesligaaufsteiger Arminia Bielefeld an, wo mit Manuel Prietl ein weiterer Österreicher unter Vertrag steht. Der extrem schnelle Gebauer war bei den Altachern ein dauerhafter Leistungsträger, bestritt insgesamt 114 Partien für die Vorarlberger und erzielte dabei 15 Tore und 18 Assists. Der gebürtige Tiroler unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Bielefeldern, nachdem zuletzt auch der Wolfsberger AC und der LASK loses Interesse am Rechtsaußen bekundet haben. Die einmalige Chance in die deutsche Bundesliga zu wechseln, konnte sich Gebauer allerdings nicht entgehenlassen.