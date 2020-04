Die größten Fußballtalente der Welt: Isaac Lihadji

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Isaac Lihadji

RA, 18 (Jg. 2002), FRA/COM – Olympique Marseille

Erst letzte Woche feierte Isaac Lihadji seinen 18.Geburtstag. In der französischen Ligue 1 debütierte der Rechtsaußen aber bereits im vergangenen September – ohne zuvor einmal für die zweite Mannschaft von Olympique Marseille gespielt zu haben. Regelmäßig spielt der Offensivspieler in der U18-Mannschaft von „l’OM“ und bisher brachte er es auf zwei Einsätze in Frankreichs höchster Spielklasse und saß zusätzlich viermal auf der Bank.

Unbekümmert in der Offensive, Verbesserungsbedarf defensiv

Lihadji ist französischer Staatsbürger und aktueller U19-Teamspieler, stammt aber von den Komoren. Der stärkere Fuß des Rechtsaußen ist der linke und diesen verwendet er hauptsächlich, während er seinen rechten eher ein wenig vernachlässigt. Seine Technik ist auch auf hohem Tempo sehr flüssig und er zeigt eine große Selbstverständlichkeit und Balance in seinen Dribblings. Lihadji kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden, spielt aber mit Vorliebe die inverse Rolle auf rechts. Den Sprung in die Kampfmannschaft von Marseille schaffte er praktisch ausschließlich aufgrund seiner offensiven Unbekümmertheit und seinem Zug zum Tor. Defensiv muss der 177cm große Franzose noch sehr viel lernen und vor allem körperlich gibt es bei Lihadji noch großen Aufholbedarf. Die französische Liga mit ihrem großen Leistungsgefälle könnte hierfür aber einen guten Nährboden bieten.

Zahlreiche Interessenten

Die Liste der bisherigen Interessenten liest sich allerdings jetzt schon beeindruckend. Das konkreteste Interesse an einer Verpflichtung haben OSC Lille und Borussia Dortmund, wobei nach Lihadjis Debüt für Marseille vor allem ein Wechsel zu Lille mittlerweile sehr unwahrscheinlich wirkt. Bereits letztes Jahr wurde bekannt, dass Lihadji auch auf der Shortlist des FC Barcelona ist und noch vor dem Dortmund-Interesse wurde bekannt, dass der Rose-Klub Mönchengladbach den 18-Jährigen verpflichten will. Aus England meldeten sich bisher Manchester United und der FC Arsenal an. Lihadjis Vertrag in Marseille läuft aus…