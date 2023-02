Gucher bleibt Italien treu, ehemaliger LASK-Flügel wechselt innerhalb Zyperns

Das Wintertransferzeit ist seit gestern in den meisten Ländern geschlossen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der...

Das Wintertransferzeit ist seit gestern in den meisten Ländern geschlossen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Florian Thauvin

RA, 30, FRA | Tigres UANL – > Udinese Calcio

Nach 1 ½ Jahren ist das Mexiko-Gastspiel des technisch starken, französischen Rechtsaußen Florian Thauvin beendet. Der mittlerweile 30-Jährige bestritt bei den Tigres UANL 38 Spiele und erzielte dabei acht Tore und fünf Assists, womit er schlussendlich unter den Erwartungen blieb. Auch Titel konnte der zehnfache französische Teamspieler, der im WM-Kader 2018 stand, in Mexiko keinen holen. Nachdem er in Europa hauptsächlich in Marseille spielte und auch ein kurzes, erfolgloses Intermezzo in Newcastle hatte, wechselt er nun in eine für ihn neue Liga. Thauvin wechselt ablösefrei zu Udinese Calcio und damit erstmalig in die Serie A. Sein Vertrag in Udine läuft bis 2025 und Thauvin entschied sich damit unter anderem gegen einen Wechsel nach Griechenland zu Olympiakos.

Kubilay Yilmaz

ST, 26, AUT/TUR | vereinslos – > SK Vorwärts Steyr

Der Mittelstürmer Kubilay Yilmaz war nun lange Jahre einer der ÖFB-Legionäre, die in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich unter dem Radar blieben. Bis 2013 kickte der gebürtige Türke im Nachwuchs von Rapid und nach einer kurzen Vereinslosigkeit wechselte er nach Tschechien zum 1. SC Znojmo. Zwischen 2014 und 2022 kickte Yilmaz zudem für den slowakischen Klub Spartak Trnava, die türkischen Vereine Yeni Malatyaspor, Boluspor und Menemenspor, den polnischen Klub Korona Kielce und schließlich wieder in der Slowakei für Zlate Moravce und Michalovce. Nach fast zehn Jahren im Ausland kehrt Yilmaz nun wieder nach Österreich zurück und wird zum ersten Mal überhaupt Profifußball in der Alpenrepublik spielen. Er unterschrieb bis Sommer 2024 beim SK Vorwärts Steyr.

Bruno

LA, 28, BRA | Omonia Nikosia – > Pafos FC

Der ehemalige Lustenau- und LASK-Akteur Bruno Felipe Souza da Silva, zumeist nur Bruno genannt, wechselt innerhalb Zyperns von Omonia Nikosia zum Pafos FC. Sein neuer Klub bezahlte sogar eine stolze Ablöse von fast 1,5 Millionen Euro für den 28-jährigen Brasilianer. Der LASK hatte Bruno im Sommer 2019 um eine halbe Million Euro an Olympiakos Piräus verkauft. Später kickte der Linksaußen auch noch für Aris Saloniki und in der Republik Moldau für Sheriff Tiraspol. Bruno hatte vor allem in Lustenau erfolgreich gespielt und in 60 Spielen 22 Scorerpunkte gesammelt. Für den LASK traf Bruno in 21 Spielen einmal und bereitete drei weitere Tore vor. Beim aktuellen zyprischen Tabellendritten Pafos unterschrieb er nun einen Vertrag über 1 ½ Jahre.

Robert Gucher

DM, 31, AUT | AC Pisa – > Pordenone Calcio

Der langjährige Italien-Legionär Robert Gucher war zuletzt als möglicher Neuzugang beim TSV Hartberg im Gespräch. Der 31-Jährige entschied sich schlussendlich aber für keine Rückkehr in die Steiermark, sondern für einen Wechsel zum Drittligisten Pordenone Calcio. Gucher wechselte bereits vor fast 15 Jahren vom GAK nach Italien und kehrte nur zwischenzeitlich für 1 ½ Jahre nach Kapfenberg zurück. Davon abgesehen spielte er für Frosinone, den Genua CFC, Vicenza und Pisa. Unter anderem kam er 24-mal in der Serie A zum Einsatz und brachte es für Pisa auf 184 Spiele und für Frosinone auf 144. Insgesamt stand Gucher für italienische Klubs 357-mal auf dem Platz und sammelte 24 Tore und 35 Assists. Zwischenzeitlich, während seiner Zeit bei Frosinone, war der defensive Mittelfeldspieler sogar ein ernsthaftes Thema für das österreichische Nationalteam. Bei Pordenone unterschrieb er nun bis Sommer 2025.