Inter Mailand leiht Gosens mit Kaufpflicht, United gibt Martial ab

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!

Anthony Martial

ST, 26, FRA | Manchester United – > FC Sevilla

Im Sommer 2015 war die Überraschung recht groß, als Manchester United 60 Millionen Euro für den damals 19-jährigen Anthony Martial nach Monaco überwies. Den großen Erwartungen wurde der 30-fache französische Teamspieler allerdings nie gerecht und in 269 Spielen für die Red Devils erzielte Martial 79 Tore und 50 Assists. Eine Statistik, die man in Manchester sicher gerne noch etwas üppiger gesehen hätte. Da Martial zuletzt bei Manchester United nur Reservist war, wechselt er nun leihweise bis zum Saisonende zum FC Sevilla. Zuvor hatten die Sevillanos bereits Jesús Corona aus Porto geholt. Eine Kaufoption auf den Franzosen besitzen die Andalusier nicht.

Anastasios Avlonitis

IV, 32, GRE | Ascoli Calcio – > Apollon Limassol

Nach 1 ½ Jahren verlässt der ehemalige Sturm-Abwehrchef Anastasios Avlonitis Ascoli Calcio und wechselt nach Zypern. Der 32-Jährige unterschreibt bis Sommer 2023 bei Apollon Limassol und es ist somit gut möglich, dass der Innenverteidiger seine Karriere auf der Ferieninsel ausklingen lässt. Für Sturm Graz spielte Avlonitis gleich zweimal: Zuerst kam er für das Frühjahr 2016 leihweise von Olympiakos und nachdem er zwischendurch auch für Heart of Midlothian und Panathinaikos auflief, kehrte er im Sommer 2018 ein zweites Mal nach Graz zurück.

Robin Gosens

LV, 27, GER | Atalanta Bergamo – > Inter Mailand

Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer machte der in den Niederlanden aufgewachsene Robin Gosens in der DFB-Elf vor allem mit seinem ausgeprägten Offensivdrang gehörig auf sich aufmerksam. Nun wechselt der 13-fache Nationalspieler innerhalb der Serie A von Atalanta Bergamo zu Inter Mailand. Offiziell vorerst leihweise, aber mit einer Kaufpflicht für die Interisti, die Gosens mit etwa 30 Millionen Euro Ablöse zum teuersten Deutschen der Serie-A-Geschichte machen würden. Der 27-Jährige spielte seit Sommer 2017 für Atalanta Bergamo und passte mit seiner Spielweise perfekt ins dortige Spiel- und Offensivkonzept. In 157 Spielen für die Bergamesci erzielte Gosens 29 Tore und 21 Assists.

Lukas Schlosser

ST, 21, AUT | SV Ried II – > Wacker Burghausen

Die SV Ried verpflichtete zuletzt mit Robin Ungerath den Topstürmer von Wacker Burghausen. Der deutsche Regionalligist reagierte auf diesen Abgang nun etwas ungewöhnlich und holte wiederum einen der besten Offensivspieler aus der zweiten Mannschaft der SV Ried. Der 21-jährige Angreifer Lukas Schlosser durchlief seit der U15 alle Akademie-Mannschaften der Innviertler und erzielte für die zweite Mannschaft in 43 Spielen 20 Tore. Zuvor wurde Schlosser mit 16 Saisontoren Torschützenkönig in der österreichischen U18-Jugendliga. Da er vorerst keine Chance hat, in der ersten Mannschaft der Rieder Fuß zu fassen, darf er nun in die bayrische Regionalliga wechseln. Vorerst leihweise und bis zum Ende der laufenden Saison.