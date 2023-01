Schützenlistenführender Pink vor Last-Minute-Wechsel nach Italien?

Knapp drei Wochen vor seinem 32. Geburtstag dürfte der Führende der Bundesliga-Torschützenliste, Markus Pink, vor seinem ersten Auslandstransfer stehen. Der Klagenfurt-Stürmer soll laut italienischen...

Knapp drei Wochen vor seinem 32. Geburtstag dürfte der Führende der Bundesliga-Torschützenliste, Markus Pink, vor seinem ersten Auslandstransfer stehen. Der Klagenfurt-Stürmer soll laut italienischen Medienberichten mit dem Zweitligisten Reggina verhandeln.

Pinks große Leistungsexplosion kam erst im hohen Fußballeralter: Im Sommer 2020 wechselte er nach durchwachsenen Engagements bei der Admira und Sturm Graz zu Austria Klagenfurt, das er bereits in seiner ersten Saison mit 18 Saisontreffern in die Bundesliga schoss. Auch in seiner Comeback-Saison in Österreichs Oberhaus traf Pink elfmal.

In der laufenden Saison brachte es der 31-Jährige in seiner Heimatstadt auf stolze 13 Tore in 18 Pflichtspielen. Mit zwölf Bundesligatreffern im Herbst führt er die Schützenliste der Liga aktuell sensationell an.

Diese guten Leistungen könnten nun ausschlaggebend dafür sein, dass Pink sogar noch einmal ein Auslandsabenteuer starten kann. Laut der „Gazzetta del Sud“ befindet sich der Zweitligist Reggina 1914 bereits in Verhandlungen mit den Klagenfurtern, bei denen Pink noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer hält. Zu Geld machen können die Kärntner ihren Torjäger also nur noch heute – danach schließt das Transferfenster.

Es ist gut denkbar, dass Rapid-Nachwuchsstürmer Nicolas Binder auch aufgrund der Gefahr eines Pink-Abgangs bereits jetzt verpflichtet wurde – und nicht im Sommer ablösefrei. Über viele Mittelstürmeralternativen verfügt der Tabellensechste aus Klagenfurt derzeit nicht: Jonas Arweiler fällt mit einem Mittelfußbruch noch bis April aus, Gloire Amanda ist bereits die gesamte Saison verletzt. Hinzu kommen Sebastian Soto, der leihweise aus Norwich kam, aber bisher nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam und der Kanadier Matthew Durrans, der soeben von den Amateuren in den Kader der Kampfmannschaft aufrückte.

Reggina könnte jedenfalls mit einem baldigen Geldregen spekulieren, denn das Team liegt nach 22 Spieltagen auf Rang 3 der italienischen Serie B. Auf den ersten direkten Aufstiegsplatz fehlt derzeit nur ein Punkt, auf die Tabellenführung neun. Allerdings liegt Reggina bereits neun Punkte vor dem ersten Nicht-Playoff-Platz um den Aufstieg in die lukrative Serie A. Der von Milan-Legende Filippo Inzaghi trainierte Klub könnte also auch für einen spontanen Transfer zum Ende des Transferfensters wohl noch das nötige Kleingeld locker machen…