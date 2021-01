Joao Klauss „langfristig leihweise“ nach Belgien, Stürmerrochade in Lyon

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Moussa Dembélé

ST, 24, FRA | Olympique Lyon – > Atlético Madrid

Im August 2018 holte Lyon den malisch-stämmigen Franzosen Moussa Dembélé von Celtic Glasgow und legte für den Stürmer 22 Millionen Euro auf den Tisch. Der 24-Jährige startete in Frankreich recht schnell durch und erzielte in seinen ersten beiden Saisonen 15 bzw. 16 Saisontore für Lyon. In der laufenden Saison geriet seine Form aber ins Stocken und Dembélé erzielte nur einen Treffer in 16 Spielen, verlor obendrein seinen Stammplatz. Nun wird der 183cm große Stürmer um 1,5 Millionen Euro für den Rest der Saison an Atlético Madrid verliehen. Der spanische Tabellenführer hat nach der Saison die Möglichkeit, Dembélé um 33,5 Millionen zu verpflichten. Inklusive Boni könnte die gesamte Transfersumme auf 40 Millionen anwachsen.

Islam Slimani

ST, 32, ALG | Leicester City – > Olympique Lyon

Lyon wurde auf der Suche nach einem Dembélé-Ersatz recht schnell fündig und verpflichtete noch am selben Tag Islam Slimani. Der Algerier kommt ablösefrei von Leicester City, wo er in der laufenden Saison nur auf einen einzigen Kampfmannschaftseinsatz kam. Der 69-fache Nationalspieler und Afrikameister wechselte 2016 zu Leicester, wurde aber in England nie richtig glücklich. Leihgeschäfte führten den Angreifer später zu Newcastle United, Fenerbahce und Monaco. Bei Lyon unterzeichnete Slimani nun einen Vertrag bis Sommer 2022.

Timothy Fosu-Mensah

RV, 23, NED | Manchester United – > Bayer 04 Leverkusen

Bayer Leverkusen sicherte sich mit dem dreifachen niederländischen Teamspieler Timothy Fosu-Mensah ein wahres Schnäppchen: Der ghanaisch-stämmige Amsterdamer wechselte 16-jährig aus der Ajax-Akademie zu den Red Devils und spielte zunächst im Nachwuchs, ehe er leihweise für Crystal Palace und Fulham ran durfte. Für Manchester United kam er aber nur sporadisch zu Einsätzen und stand am Ende nur 30-mal für die Kampfmannschaft auf dem Platz. Leverkusen sichert sich die Dienste des flexiblen Rechtsverteidigers, der auch als Innenverteidiger oder auf der Sechs eingesetzt werden kann, um nur 1,7 Millionen Euro Ablöse und stattete Fosu-Mensah mit einem Vertrag bis 2024 aus. Zuletzt hatten auch Hertha BSC und Olympique Marseille Interesse an einer Verpflichtung des Defensivspielers bekundet.

Joao Klauss

ST, 23, BRA | TSG 1899 Hoffenheim – > Standard Lüttich

Der einstige LASK-Leihstürmer Joao Klauss wird zum dritten Mal von der TSG 1899 Hoffenheim verliehen. Nachdem der technisch starke Mittelstürmer bereits leihweise für HJK Helsinki und in Linz spielte, wechselt Klauss nun bis Sommer 2022 nach Belgien. Standard Lüttich sicherte sich dieses langfristige Leihgeschäft und zudem eine Kaufoption auf den Brasilianer. Hoffenheim verlängerte allerdings zugleich den Vertrag mit Klauss bis 2024. In der laufenden Saison war der 23-Jährige immerhin zu 13 Einsätzen für die Hoffenheimer gekommen, hatte dabei aber nur einen Treffer erzielt. Für den LASK erzielte er in 1 ½ Jahren 24 Tore in 61 Partien.