Juan Mata wird Yusuf Demirs Teamkollege – und Konkurrent…

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollten. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Miralem Pjanic

ZM, 32, BIH | FC Barcelona – > Sharjah SC

Der bosnische Box-to-Box-Midfielder Miralem Pjanic und der FC Barcelona waren ein äußerst teures Missverständnis. Der 107-fache Nationalspieler wechselte vor genau zwei Jahren um 60 Millionen Euro von Juventus zu Barca und konnte bei den Katalanen nie Fuß fassen. Er bestritt 30 Spiele, konnte keinen einzigen Scorerpunkt einfahren und wurde schließlich an Besiktas verliehen, wo er in 26 Spielen ebenfalls keinen Treffer, dafür aber immerhin vier Assists beisteuerte. Nun wechselt der Bosnier ablösefrei in die Vereinigten Arabischen Emirate und unterschreibt für zwei Jahre bei Al-Sharjah. Dort wird Pjanic unter anderem mit dem Spanier Paco Alcácer zusammenspielen.

Juan Mata

OM, 34, ESP | Manchester United – > Galatasaray

Unglaubliches Transferprogramm von Galatasaray am letzten Tag des türkischen Transferfensters: Yusuf Demir vom SK Rapid war neben Arsenals Lucas Torreira der teuerste Neuzugang des türkischen Großklubs, aber zum Ende der Transferzeit kamen auch noch Mathias Ross (Aalborg), Milot Rashica (Norwich) und Mauro Icardi (PSG). Das spektakuläre Einkaufsprogramm wird jetzt auch noch mit dem spanischen Welt- und Europameister Juan Mata abgerundet, der ablösefrei von Manchester United kommt. Mata unterschrieb bei den Istanbulern einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Der 41-fache Nationalspieler ist damit wohl auch ein direkter Positionskonkurrent für ÖFB-Teamspieler Demir.

Eli Dasa

RV, 29, ISR | Vitesse Arnheim – > Dinamo Moskau

Der israelische Teamkapitän Eli Dasa wechselt nach Russland. Der 29-Jährige verlässt Vitesse Arnheim nach drei Jahren ablösefrei und schließt sich für zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison Dinamo Moskau an. Die Moskauer überraschten zuletzt, indem sie trotz der Kriegssituation einige Legionäre verpflichten konnten. Zuvor kam bereits Nicolas Ngamaleu aus Bern, der Norweger Mathias Normann, der Russland-intern aus Rostov kam, sowie die beiden Südamerikaner Nicolás Marichal (Nacional Montevideo, Uruguay) und Roberto Fernández (Guaraní, Paraguay).

Philipp Zulechner

ST, 32, AUT | vereinslos – > Odds BK

Etwa zehn Wochen nach seinem Vertragsende in Halle wechselt der gebürtige Wiener Philipp Zulechner nach Norwegen. Der Odds BK ist nach Freiburg, den Young Boys Bern, Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC die fünfte Auslandsstation für den mittlerweile 32-Jährigen, der im Jahr 2013 ein Länderspiel für Österreich absolvierte. Bei Odds, das aktuell im Mittelfeld der norwegischen Liga steht, aber noch lange nicht vor dem Abstieg gerettet ist, unterschrieb Zulechner nun bis zum Jahres- und damit auch Saisonende. In Norwegen sind noch neun Spieltage zu absolvieren.