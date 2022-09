Faktencheck zur 8. Bundesliga-Runde 2022/23

BDer achte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt der SK Rapid den...

BDer achte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt der SK Rapid den Wolfsberger AC und möchte den zweiten Ligaerfolg in Serie feiern. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo es unter anderem zu einem interessanten Duell zwischen Austria Lustenau und dem LASK kommt.

SK Rapid Wien – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der SK Rapid konnte die Negativphase, welche im Ausscheiden gegen Vaduz ihren Höhepunkt fand, umkehren und man konnte immerhin die letzten beiden Pflichtspiele für sich entscheiden. Zuletzt gab es einen knappen 1:0 Auswärtssieg in Altach, wo man sich ja traditionell schwertut und dank einer guten ersten Halbzeit den Grundstein für die drei Punkte legte. Nun möchte man im Heimspiel gegen den WAC klarerweise nachlegen und sich in der Tabelle weiter im oberen Drittel festigen. Dies wird man ohne Yusuf Demir tun müssen, der überraschend in die Türkei zu Galatasaray wechselt und die Wiener früher als gedacht verlässt.

Der Wolfsberger AC auf der anderen Seite bleibt weiterhin im Karussell der Gefühle gefangen und schafft es nicht wirklich, Konstanz und Stabilität in die eigenen Leistungen zu bringen. Aus den letzten fünf Spielen gab es in der Bundesliga vier Niederlagen und nur einen Erfolg, wobei das letzte Spiel besonders schmerzte. Im Derby gegen Austria Klagenfurt setzte es eine 3:4 Niederalge und das obwohl man zwischenzeitlich in Führung lag. Wieder zeigt sich die Defensive als Schwachpunkt und Trainer Dutt muss endlich Lösungen finden, denn ansonsten könnte auch gegen Rapid am Ende eine Niederlage herausschauen und der Stuhl des Deutschen ordentlich zu wackeln beginnen.

– Der WAC gewann in der 32. Runde der Vorsaison sein Heimspiel gegen den SK Rapid Wien mit 2:1 und sicherte sich damit die fixe Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation.

– Der SK Rapid Wien traf in den vergangenen 13 Duellen in der Bundesliga gegen den WAC immer (28 Tore) – wie sonst nur von Juli 2013 bis August 2016, nie länger in Serie.

– Der SK Rapid Wien gewann in der vergangenen Saison der Bundesliga beide Heimspiele gegen den WAC. Rapid gewann vier der letzten fünf BL-Heimspiele gegen den WAC und insgesamt 12 BL-Heimspiele gegen die Kärntner – nur der FC Red Bull Salzburg (14) mehr.

– Der SK Rapid Wien holte 10 Punkte aus den ersten sechs Spielen dieser Saison der Bundesliga und damit um zwei Punkte mehr als im Vergleichzeitraum der Vorsaison (8). In Heimspielen waren es vier Punkte aus drei Spielen – zwei weniger als in der Vorsaison.

– Rapids Michael Sollbauer spielte von 2012 bis 2019 beim WAC. Er absolvierte 220 Spiele für den WAC in der Bundesliga – nur Christopher Wernitznig (233) mehr. 214 BL-Startelf-Einsätze sind geteilter Topwert mit Alexander Kofler beim WAC. Mit 24 Jahren, fünf Monaten und 17 Tagen ist er der jüngste Spieler, der für den WAC 100 BL-Spiele absolvierte.

Letztes Duell:

WAC 2:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 38 (15 Siege Rapid, 10 Remis, 13 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-Rapid / WAC-Hartberg

WSG Tirol – SCR Altach

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Die zu erwartende Niederlage setzte es für die WSG Tirol am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel gegen Meister Red Bull Salzburg, wo man normalerweise mit einer ordentlichen Packung nach Hause fährt. Dies war in diesem Spiel nicht der Fall und man verkaufte sich teuer, weshalb man nicht unzufrieden mit der 0:2 Niederlage war, aber letztendlich dennoch anerkennen musste, mit den Bullen nicht mithalten zu können. Nun kommt aber mit dem SCR Altach ein Gegner, der in der Kragenweite liegt und wo man sich drei Zähler ausrechnen kann. Allerdings tat man sich in der letzten Saison gegen die Vorarlberger schwer und hat hier einiges Wiedergutzumachen.

Beim SCR Altach läuft es in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr rund und man hängt den eigenen Erwartungen ziemlich hinterher. Fünf Niederlagen kassierte man zuletzt in Serie und stieg die Unzufriedenheit im Umfeld der Vorarlberger. Das bekam vor allem Sportdirektor Grabherr zu spüren, der deshalb auch von seinem Posten zurücktrat und die Konsequenzen aus diesem Unmut zog. Ob das für notwendige Beruhigung sorgen wird, bleibt abzuwarten, das beste Mittel dafür sind zweifellos Siege. Diese hofft man in Tirol einzufahren und die Negativspirale der letzten Wochen endlich durchbrechen zu können.

– Der SCR Altach gewann beide Duelle in der Qualifikationsgruppe der vergangenen Saison der Bundesliga gegen die WSG Tirol, drei BL-Siege in Folge feierte in diesem Duell noch kein Team.

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga drei der fünf Auswärtsspiele gegen die WSG Tirol und spielte einmal remis. Gegen kein anderes Team haben die Altacher in der Bundesliga auswärts so einen hohen Punkteschnitt (2) und gewannen anteilig so oft (60%).

– Der SCR Altach blieb in vier der fünf Auswärtsspiele bei der WSG Tirol in der Bundesliga ohne Gegentor – die Ausnahme: ein 1:3 am 27. Jänner 2021. Altach spielte in den ersten fünf BL-Auswärtsspielen gegen kein anderes Team so oft zu null.

– Der SCR Altach erzielte 75% seiner Tore (6 von 8) in der zweiten Hälfte – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga.

– Die WSG Tirol erzielte gegen den SCR Altach in der Bundesliga 12 Tore – der einzige der acht Torschützen, der 2022/23 noch im WSG-Kader steht, ist der Ex-Altacher Valentino Müller. Der 23-jährige absolvierte von 2016 bis 2018 für die Vorarlberger 40 BL-Spiele, blieb dabei aber torlos. Für die WSG Tirol traf er in 38 Spielen zweimal – einmal davon gegen Altach (am 27. November 2021).

Letztes Duell:

Altach 2:1 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 10 (3 Siege WSG, 2 Remis, 5 Siege Altach)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-WSG / Altach-Klagenfurt

SV Ried – Red Bull Salzburg

Samstag 17:00, Josko Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Einen moralischen Erfolg feierte die SV Ried am vergangenen Wochenende, wo man zumindest etwas Selbstvertrauen tanken konnte. Im Derby gegen den Tabellenführer LASK holte man ein 1:1-Unentschieden, wobei man weite Teile in Überzahl verbrachte und dadurch eigentlich noch mehr drinnen gewesen wäre. In der Schlussphase gelang dann doch noch der Ausgleich und fand man einige weitere Chancen vor, um eventuell sogar zu gewinnen. Nun geht es gegen den nächsten Brocken in der Liga, denn Meister Salzburg kommt ins Innviertel angereist, wo man die Bullen schon einige Male in Bedrängnis bringen konnte. Hierfür wird man aber mehr Kaltschnäuzigkeit brauchen, um dies zu bewerkstelligen.

Meister Red Bull Salzburg reist hingegen nach einem echten Highlight in der Champions League an, da man gegen den italienischen Meister AC Milan ein beachtliches 1:1 Unentschieden erreichte und sogar Möglichkeiten hatte, drei Punkte einzufahren und für die Sensation zu sorgen. Letztlich fehlte in den entscheidenden Momenten die Kaltschnäuzigkeit, weshalb man sich mit einem Remis begnügen musste. Nun geht es für die Bullen Schlag auf Schlag weiter und man muss in der Liga zeigen, dass man das tägliche Brot ernst nimmt und auch hier die Konzentration hochhalten kann nach einem internationalen Spiel.

Letztes Duell:

Salzburg 3:0 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 84 (15 Siege Ried, 22 Remis, 47 Siege Salzburg)

Gesperrt: Ungar / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-Ried / Salzburg-Rapid

TSV Hartberg – FK Austria Wien

Sonntag 14:30, Profertil Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Einen Aufwärtstrend verzeichnet der TSV Hartberg seit einigen Tagen und man scheint die angesetzte Talfahrt abgebrochen zu haben. Nachdem man zunächst in der Liga Ried besiegte, folgte nun ein beachtliches Unentschieden gegen Sturm Graz, wo man 80 Minuten lang in Unterzahl war und dennoch das Undenkbare gelang, dass man nämlich das eigene Tor sauber hielt. Natürlich hatte man in einigen Situationen auch Glück, aber dieses erkämpfte man sich auch leidenschaftlich. Nun geht es gegen den nächsten „Großen“ der Liga, denn die Austria ist zu Gast, wo man den nächsten Punktegewinn einfahren möchte.

Beim FK Austria Wien geht es dagegen Schlag auf Schlag und die englischen Wochen finden gerade ihren Höhepunkt. Unter der Woche stand das erste Conference League-Spiel auf dem Programm und gegen den israelischen Vizemeister holte man beim 0:0 immerhin einen Punkt. Hier wäre sicherlich noch mehr drinnen gewesen, allerdings nutzte man die vorhandenen Möglichkeiten nicht gut aus. Nun muss man schnell den Fokus wieder auf die Liga richten, wo man aufgrund der letzten Ergebnisse unter Zugzwang ist und dringend gewinnen muss, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren.

Letztes Duell:

Austria 2:0 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 10 (3 Siege Hartberg, 1 Remis, 6 Siege Austria)

Gesperrt: Horvat / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Hartberg / Austria-Ried

SC Austria Lustenau – LASK

Sonntag 14:30, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Alan Kijas

Der SC Austria Lustenau hat ein weiteres Highlight in der Bundesliga erlebt und auch der zweite Auftritt in der Bundeshauptstadt wirkte vielversprechend, da man auch erneut einen Punktegewinn, diesmal bei der Wiener Austria, einfahren konnte. Eine gute erste Halbzeit war der Grundstein dafür und hier lag man sogar mit 2:1 in Führung, ehe man im zweiten Durchgang ordentlich unter Druck geriet und letztlich etwas glücklich den Punktegewinn festhielt. In einigen Tagen fragt aber keiner mehr danach und nun richtet sich der Fokus auf den LASK, der mit einer breiten Brust angereist kommt. Auch hier möchten die Vorarlberger sicherlich zeigen, dass man mithalten und den Linzern Probleme bereiten kann.

Der LASK musste zuletzt einen kleinen Rückschlag hinnehmen und dadurch auch die Tabellenführung abgeben. Im Derby gegen die SV Ried kochten die Emotionen hoch und man verlor dadurch einen Spieler bereits in der Anfangsphase durch einen Platzverweis, was die Aufgabe natürlich nicht einfacher machte. Dennoch ging man gegen den Erzrivalen in Führung und schienen die drei Punkte in Reichweite, ehe man doch noch in der Schlussphase den bitteren Ausgleich hinnehmen musste und man nicht über ein 1:1 Remis hinauskam. Nun möchten die Linzer klarerweise so schnell wie möglich wieder auf die Erfolgsstraße zurückkehren und gegen den starken Aufsteiger Lustenau drei Zähler aus dem Ländle mitnehmen.

Letztes Spiel:

LASK 2:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 12 (2 Siege Lustenau, 2 Remis, 8 Siege LASK)

Gesperrt: Surdanovic / Niemand

Gefährdet: Niemand / Jovicic

Nächstes Spiel: Sturm-Lustenau / LASK-WSG

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Die letzten beide Spiele fühlen sich für den SK Austria Klagenfurt sicherlich gut an, holte man doch vier Punkte und tat dies unter anderem gegen den Lokalrivalen aus Wolfsberg, wo man ein spektakuläres Spiel ablegte. Trotz Rückstand gab man sich nie auf und gewann letztlich mit einem 4:3 gegen den WAC, womit man wichtige drei Zähler einfuhr. Nun möchte man diese Euphorie und dieses Selbstvertrauen in die nächsten Spiele mitnehmen und mit dem SK Sturm den nächsten „Großen“ der Liga ärgern, um das Punktekonto weiter aufzufüllen. Einfach wird dies jedoch nicht, tut man sich gegen die Grazer doch sehr schwer und verlor bislang alle Duelle gegen die Steirer.

Für den SK Sturm begann der intensive Herbst recht abwechslungsreich und es war teilweise eine Achterbahnfahrt. Nachdem sicherlich enorm frustrierenden 0:0-Remis gegen Hartberg, wo man die Möglichkeit auf drei Punkte leichtfertig liegen ließ, folgte nun ein internationales Ausrufezeichen, indem man den dänischen Vertreter Midtjylland dank einer starken Leistung mit 1:0 bezwang. Der Sieg hätte wesentlich deutlicher ausfallen müssen, hatte man doch zahlreiche Chancen und vergab auch noch einen Elfmeter. Damit hat man sicherlich Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben getankt und möchte nun auch in der Liga gegen Klagenfurt klarerweise nachlegen, um den Anschluss auf die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Letztes Spiel:

Klagenfurt 1:2 Sturm

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 4 (4 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand / Gazibegovic

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Klagenfurt / Sturm-Lustenau