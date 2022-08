PSG sichert sich Renato Sanches, Barca-Talent Puig wechselt in die MLS

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Riqui Puig

ZM, 22, ESP | FC Barcelona – > LA Galaxy

Im Teenageralter galt Riqui Puig als eines der Top-Talente des FC Barcelona – aber nun wechselt der einstige U21-Teamspieler Spaniens im Alter von nur 22 Jahren in die Major League Soccer. Puig debütierte für Barcelona im Alter von 19 Jahren, zeigte vielversprechende Ansätze, konnte sich dann aber nie in der Kampfmannschaft der Blaugrana etablieren. In den letzten beiden Saisonen kam Puig in LaLiga nur auf vier Startelfeinsätze und wurde 25-mal eingewechselt. Zu LA Galaxy wechselt der Achter nun ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis Jahresende 2025. Galaxy hatte zuvor bereits Douglas Costa von Juventus verpflichtet und hat weiters Spieler wie Chicharito oder den Ex-Wolfsberger Dejan Joveljic im Kader.

Renato Sanches

ZM, 24, POR | LOSC Lille – > Paris Saint-Germain

PSG legt 15 Millionen Euro auf den Tisch, um den 32-fachen portugiesischen Nationalspieler Renato Sanches aus Lille zu holen. Boni können die Ablöse sogar noch auf 20 Millionen anwachsen lassen. Der 24-Jährige spielte zuletzt drei Jahre lang für Lille und kam dabei auf 90 Pflichtspiele. Nach seiner schweren Zeit bei Bayern München war dieses Engagement genau richtig, um sich wieder zu konsolidieren und vor allem zu regelmäßigen Einsätzen zu kommen. Auch die beiden Mailänder Klubs hatten zuletzt Interesse an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers bekundet.

Eduardo Quaresma

IV, 20, POR | Sporting Lissabon – > TSG 1899 Hoffenheim

Den mittlerweile 20-jährigen portugiesischen Innenverteidiger Eduardo Quaresma stellten wir bereits vor zwei Jahren in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Für seinen Stammklub Sporting bestritt der U21-Teamspieler bisher zwölf Pflichtspiele und in der vergangenen Saison wurde er an den Ligakonkurrenten Tondela verliehen, wo er zum Stammspieler avancierte. Den nächsten Schritt soll Quaresma nun in der deutschen Bundesliga machen: Die TSG 1899 Hoffenheim leiht den jungen Defensivspieler für ein Jahr, besitzt aber keine Kaufoption. Die Ausstiegsklausel Quaresmas bei Sporting beträgt 45 Millionen Euro, was aber für gewöhnlich keine große Relevanz auf dem internationalen Markt hat. Bei Sporting läuft Quaresmas Vertrag noch bis 2025.

Änis Ben Hatira

OM, 34, TUN/GER | Berliner AK 07 – > US Monastir

Vor kurzem war der in Berlin geborene Tunesier Änis Ben Hatira als möglicher Neuzugang beim SC Rheindorf Altach im Gespräch. Ein möglicher Transfer zerschlug sich aber und Ben Hatira wechselt nun zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Tunesien. Der Offensivspieler schließt sich dem aktuellen Tabellenzweiten US Monastir an. Ben Hatira hatte in der Saison 2017/18 bereits für den Großklub Esperance de Tunis gespielt, war dort aber über ein Reservistendasein nicht hinausgekommen.