Die größten Nachwuchstalente der Welt: Eduardo Quaresma

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Eduardo Quaresma

IV, 18 (Jg. 2002), POR – Sporting Lissabon

Der Nachwuchs von Sporting Lissabon ist der einzige weltweit, der mit Luís Figo und Cristiano Ronaldo zwei spätere Weltfußballer herausbrachte. Mit Joelson Fernandes haben wir bereits eines der offensiven Toptalente aus dem aktuellen Sporting-Nachwuchs vorgestellt und Eduardo Quaresma ist der defensiv vielversprechendste Spieler in der Jugend der Leoes. Der 18-Jährige gehört zur seltenen Art der „spektakulären Innenverteidiger“.

Bissiger Abwehrspieler ins Sportings U23

Seit seinem 8.Lebensjahr spielt der aktuelle portugiesische U19-Teamspieler für Sporting und seit Beginn der aktuellen Saison hat er einen Fixplatz in der U23-Mannschaft der Grün-Weißen. Dort brachte er es bisher auf 23 Einsätze, allesamt auf der Position des rechten Innenverteidigers. Quaresma ist ein sehr bissiger Verteidiger, der sich in seine Gegenspieler verbeißt und ihnen keine Zeit zum Atmen lässt. Zwar macht er noch ein bisschen zu viele Fouls, weil er die Zweikämpfe manchmal zu intensiv führt, aber überspielen lässt er sich dafür auch nicht oft…

Aufbauspiel: Explosive Sprints mit dem Ball

Spektakulär wird es allerdings, wenn Quaresma das Spiel aufbaut. Der junge Portugiese ist ein moderner, präzise passender Innenverteidiger, aber in sehr vielen Fällen schiebt er vor dem Abspiel noch ein Tempodribbling mit gewaltiger Geschwindigkeit ein. Wie einst die brasilianische Innenverteidiger-Legende Lúcio läuft Quaresma mit enger Ballführung und unglaublichem Tempo durch die erste Pressinglinie des Gegners, als wäre sie gar nicht da. Dabei zieht es den 18-Jährigen häufig so tief in die gegnerische Hälfte, dass man sich nicht mehr sicher ist, ob er ein Innenverteidiger oder doch ein antreibender Sechser oder Achter ist. Die Heatmaps zeigen Quaresma sehr häufig in der gegnerischen Hälfte, wo er aber auch eine hohe Passquote aufweist und durch seine Tempodribblings vor allem die gegnerischen Pressingformationen zerstört. Durch seine Laufstärke kommt er nach solchen Vorstößen aber auch wieder gut hinter den Ball und da er kaum auf die Flügel ausweicht, sondern durch die Mitte läuft, ist sein Aktionsradius in den zentralen Zonen fixiert. Das eine oder andere taktische Foul in Rückwärtsbewegung kommt auch vor, ist aber zumeist sehr clever gewählt und wohltempiert.

Nächste Saison Stammspieler in Lissabon?

Über einen möglichen Transfer ist bisher nichts bekannt, weil Quaresmas unmittelbare Zukunft vorgezeichnet zu sein scheint. Portugiesische Medien berichten bereits, dass er für die Saison 2020/21 fix in der Kampfmannschaft von Sporting Lissabon eingeplant ist. Sein Vertrag bei den Hauptstädtern läuft noch bis Sommer 2022 und es ist gut möglich, dass er noch in diesem Jahr zum Stammspieler in der Primeira Liga werden wird.