Die größten Nachwuchstalente der Welt: Tomás Esteves

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Tomás Esteves

RV, 17 (Jg. 2002), POR – FC Porto

In der Akademie des FC Porto reifte in den letzten Jahren ein vorweggenommener, zukünftiger Leistungsträger namens Tomás Lago Pontes Esteves heran. Der 180cm große Rechtsverteidiger feiert im April seinen 18.Geburtstag und hat in seiner bisherigen Karriere schon einiges erlebt. 2019 gewann er mit dem FC Porto die UEFA Youth League und zu Saisonbeginn stieg er aus der U19 in die B-Mannschaft von Porto auf, für die er in der laufenden Saison zehn Spiele absolvierte. Sein Debüt für die Kampfmannschaft gab Esteves im Cup gegen Casa Pia ebenso, wie sein Debüt für die portugiesische U21-Nationalmannschaft, was im Alter von 17 Jahren keine Selbstverständlichkeit ist.

Mit der „großen Nummer 2“

Esteves ist ein moderner Rechtsverteidiger bzw. rechter Flügelverteidiger. Egal, ob man eine Viererkette offensiv anlegen möchte, oder mit einer Dreierkette und Flügelverteidigern agieren möchte: Esteves passt praktisch in alle modernen Systeme. Während man in Porto fest davon ausgeht, dass der 17-Jährige schon bald einen festen Platz im Team haben wird, bekundete bereits Borussia Dortmund Interesse am Außenverteidiger. Aber Porto stellte auch schon die Wichtigkeit des Youngsters klar und ließ ihn bei seinem Kampfmannschaftsdebüt, einer Einwechslung im Cup, mit der prestigeträchtigen Rückennummer 2 auflaufen, die vor ihm von Joao Pinto, Jorge Costa oder Bruno Alves, also echten Vereinslegenden getragen wurde.

Asymmetrie als großer Pluspunkt

Esteves ist ein Spieler, der die gegnerische Ordnung zerreißen kann. Sein Mut im Spiel nach vorne und seine große Präsenz im Spiel sind die größten Stärken des jungen Portugiesen. Ähnlich wie einige der besten Außenverteidiger der Welt ist er nicht nur ein Kombinationsspieler an der Seitenlinie, sondern zieht gerne mit kurzen Tempodribblings zur Mitte und zwingt den Gegner so zur Improvisation. Verglichen wird er häufig mit Achraf Hakimi – womöglich mit ein Grund, dass gerade Dortmund seine Fühler nach dem Youngster ausgestreckt hat.

Großer Aktionsradius für einen Außenverteidiger

Laufstärke und gutes Umschaltverhalten in beide Richtung sind die klassischen Außenverteidigertugenden, die Esteves auszeichnen. Der technisch starke, energische U21-Teamspieler verwundert allerdings vor allem mit seinem großen Aktionsradius. Aus der Situation heraus kommt es nicht selten vor, dass Esteves plötzlich in den Zonen eines Achters oder Zehners auftaucht und so für unerwartete Überzahlsituationen sorgt. Gleichzeitig ist er aber auch rechtzeitig wieder zurück auf seiner angestammten Position und somit einerseits in seinen Offensivbemühungen sehr schwierig zu verteidigen und zugleich defensiv ein taktisch höchst disziplinierter Spieler.

Vertragsverlängerung Formsache

Esteves‘ Vertrag in Porto läuft noch bis 2021, aber eine baldige Vertragsverlängerung, womöglich noch im Zuge der Corona-Krise, ist wahrscheinlich. 2021 wird auch das Jahr sein, in dem der Eigenbauspieler den nächsten Schritt machen und Stammspieler in der Kampfmannschaft des portugiesischen Topklubs werden wird – diesbezüglich sind sich alle Beobachter und Experten einig.