Legendentransfers: Dani Alves nach Mexiko, Paolo Guerrero nach Brasilien

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Dani Alves

RV, 39, BRA | FC Barcelona – > UNAM Pumas

Vier Monate vor der Weltmeisterschaft wechselt der brasilianische Teamkapitän Dani Alves nach Mexiko, um Spielpraxis sammeln zu können. Die 39-jährige Verteidigerlegende, dessen Vertrag bei Barcelona nicht verlängert wurde, schließt sich für eine Saison den UNAM Pumas an. Alves bestritt im Laufe seiner Karriere 406 Spiele für Barcelona und gewann dreimal die UEFA Champions League. In Brasiliens Nationalteam ist der Routinier weiterhin gesetzt. Bevor er sich zuletzt kurzfristig erneut Barca anschloss, kickte er bereits zwei Jahre in seiner brasilianischen Heimat für den FC Sao Paulo.

Lukas Hinterseer

ST, 31, AUT | Hannover 96 – > Hansa Rostock

Nach nur einer Saison verlässt Lukas Hinterseer Hannover 96 wieder und stürzt sich mit seinem neuen Klub Hansa Rostock in den Kampf um den Klassenerhalt in Deutschlands zweiter Bundesliga. Bei den Hanseaten unterschrieb Hinterseer einen Vertrag bis 2024. Für Hannover hatte er keinen einzigen Treffer erzielt. Rostock ist in Deutschland bereits Hinterseers fünfter Klub nach Hannover, dem Hamburger SV, Bochum und Ingolstadt. Zwischenzeitlich spielte der 13-fache ÖFB-Teamspieler außerdem acht Monate in Südkorea. Mittlerweile spielt der Neffe des Schlagersängers Hansi Hinterseer seit acht Jahren ununterbrochen im Ausland.

Paolo Guerrero

ST, 38, PER | vereinslos – > Avaí

Die peruanische Fußballerlegende Paolo Guerrero hat noch immer nicht genug: Nachdem er zuletzt fast ein Jahr vereinslos war, wechselt er zum brasilianischen Erstligisten Avaí, wo er vorerst einen Vertrag bis zum Jahresende unterschreibt. Der 107-fache Nationalspieler Perus hatte zehn Jahre in Europa verbrachte, da aber nur für Bayern München und den Hamburger SV gespielt. Seit 2012 spielte Guerrero stets für brasilianische Großklubs, erzielte beispielsweise 33 Treffer für die Corinthians und 21 für Flamengo Rio.

Sadam Sulley

ST, 25, GHA | FC Prishtina – > FC Ryukyu

Die Saison 2020/21 verbrachte der ghanaische Angreifer erfolglos bei der SV Ried. Für die Innviertler bestritt der 191cm große Stürmer nur fünf Partien, traf aber kein einziges Mal. Nachdem seinem Jahr in Ried war Sulley zunächst drei Monate vereinslos und schloss sich dann zuerst dem omanischen Klub Dhofar an, wo er keine Spiele absolvierte und wechselte schließlich weiter in der Kosovo, wo er für den FC Prishtina in 13 Spielen neunmal traf. Nach nur einem halben Jahr geht es für den 25-Jährigen nun weiter auf den nächsten Erdteil: Sulley erhält einen Halbjahresvertrag beim japanischen Zweitligisten FC Ryukyu. Damit stand der Ghanaer nun schon in sieben Ländern unter Vertrag.