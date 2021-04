Spielerbewertungen Austria-Altach: Martel wieder prägende Figur in Violett

In der 23. Runde der österreichischen Bundesliga gelang der Wiener Austria ein 2:1 Heimsieg gegen den SCR Altach. Im Folgenden sollen die Spieler der...

In der 23. Runde der österreichischen Bundesliga gelang der Wiener Austria ein 2:1 Heimsieg gegen den SCR Altach. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

0 = zu kurz eingesetzt

FK Austria W i en

Patrick Pentz 5

Sein gesamtes Können musste der Austria-Kapitän an diesem Nachmittag kaum aufbieten, da der Gegner nur einen einzigen Schuss auf das Tor brachte und sonst auch kaum gefährlich wurde.

Stephan Zwierschitz 5

Solide Vorstellung des Rechtsverteidigers, der in der Defensive kaum gefordert wurde und so seinen Fokus auf die Offensive richten konnte. Das startete er stark in die Partie und war ein tonangebender Akteur, wobei er sich auch mit einem Tor belohnte, welches letztlich nicht zählte. Zwischendurch war er nicht immer so präsent, allerdings war er dann wiederum bei der Entstehung des Führungstreffers maßgeblich beteiligt.

Christoph Schösswendter 6

In der Defensive war der Routinier kaum zu bezwingen und war wenn nötig eigentlich immer zur Stelle, weshalb er auch 79 Prozent seiner Duelle für sich entscheiden konnte. Dazu sammelte er auch noch fünf Ballsicherungen, drei klärende Aktionen und je zwei abgefangene Bälle und abgeblockte Schüsse. Mit dem Ball am Fuß sammelte er die meisten Ballkontakte (102) und war stets sehr präsent, allerdings machte er relativ wenig daraus und waren seine Limitierungen immer wieder zu sehen, was auch gefährliche Ballverluste zur Folge hatte.

Erik Palmer-Brown 5

Wirkte nach seiner Abstinenz bei der Nationalmannschaft etwas unkonzentriert und nicht so fokussiert, wie in den letzten Spielen, wo er stark performte. So unterliefen ihm einige wenige Nachlässigkeiten, die man vom sonst so stark aufspielenden Verteidiger nicht gewohnt ist. Im Spielaufbau hatte er dafür wesentlich bessere Szenen als sein Partner in der Verteidigung und fand da Lösungen.

Patrick Wimmer 6

Eine starke Vorstellung des U21-Nationalspielers, der auf der Position des Linksverteidigers immer wieder mit druckvollen Vorstößen auf sich aufmerksam machte und dort einige Situationen passend auflösen konnte. Daher überrascht es auch nicht, dass er mit seinen fünf erfolgreichen Dribblings die meisten im Spiel hatte und dazu einen Schlüsselpass beisteuerte. Auch in der Defensive hatte er alles unter Kontrolle, gewann 70 Prozent seiner Bodenduelle und sammelte auch noch neun Ballsicherungen und je zwei erfolgreiche Tacklings und klärende Aktionen. Im zweiten Durchgang wurde er zwar besser kontrolliert, dennoch war es insgesamt ein gutes Spiel des Jungspunds.

Eric Martel 7

Wie gewohnt war die Leihgabe von Leipzig eine markante Erscheinung im Mittelfeld der Veilchen, da er im Zweikampf sehr robust zu Werke ging und seiner Rolle als Abräumer vor der Abwehr in vielen Situationen gerecht wurde. Allerdings übernahm er in diesem Spiel vor allem mit dem Ball viel Verantwortung und sammelte da auch mit 92 Ballkontakten den zweithöchsten Wert auf dem Feld, wo er sich immer wieder als guter Ballverteiler zeigte und mit einer Passquote von 84 Prozent ebenfalls auf den zweitbesten Wert auf dem Feld kam. So war er auch überall auf dem Feld zu finden, steuerte so auch zwei Schlüsselpässe bei und kam zu einer Großchance, die vermutlich sogar ein reguläres Tor war.

Vesel Demaku 6

Nach monatelanger Absenz, feierte der U21-Nationalspieler sein Comeback bei den Violetten und zeigte dabei sofort, dass er ein wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld werden kann. Er brachte Ruhe und Struktur hinein, agierte mit dem Ball sehr bedacht und brachte dabei ebenfalls 84 Prozent seiner Zuspiele an. Aber auch gegen den Ball war er präsent, holte viele Bälle für seine Mannschaft zurück und gewann da starke 70 Prozent seiner Zweikämpfe, sammelte aber auch noch sieben Ballsicherungen und je zwei erfolgreiche Tacklings und klärende Aktionen. Rundum ein gelungenes Comeback des Mittelfeldspielers, welches Lust auf mehr macht.

Georg Teigl 3

Arbeitete zwar viel für die Mannschaft und holte auch einige Bälle im Gegenpressing dank seines Laufpensums zurück, allerdings war er in seiner Kernkompetenz, dem Offensivspiel, nicht so präsent und konnte er seinem Team keinen großen Mehrwert verschaffen.

Dominik Fitz 4

Er sammelte zwar sehr viele Ballkontakte und war gut in das Spiel seiner Mannschaft eingebunden, allerdings sprang dabei sehr wenig Zwingendes heraus und der Kreativspieler leistete sich zu viele Ballverluste. Auch an seiner Robustheit und seinem Durchsetzungsvermögen mangelte es in vielen Situationen, weshalb seine Zweikampfquote auch klar negativ ausfiel. Immerhin war er dennoch an einigen gefährlichen Situationen beteiligt und holte auch einen Elfmeter heraus, den er selber verwandelte.

Manprit Sarkaria 6

Der auffälligste Offensivakteur in diesem Spiel, wobei er vor allem in der Anfangsphase kaum zu bremsen war und viele Situationen passend und ansprechend auflöste, wodurch dank ihm viel Tempo und Dynamik im Spiel war. Mit Fortdauer wurde er besser vom Gegner gedeckt und zugestellt, allerdings hatte er immer wieder seine Momente und arbeitete vor allem viel für seine Mannschaft, weshalb er nicht nur die meisten Zweikämpfe seiner Mannschaft führte (18), sondern davon starke 66 Prozent gewann. Auch seine Ausbeute in der Offensive war dabei gut, gewann er doch die meisten Dribblings im Spiel (5), spielte zwei Schlüsselpässe und legte dabei die Führung mit einem Pass auf.

Christoph Monschein 5

Eigentlich kein schlechtes Spiel des Stürmers, der den Vorzug vor Djuricin bekam und dies durchaus rechtfertigte. Ließ den Ball gut prallen und war gut in das Spiel involviert, weshalb er auch mit 41 Ballaktionen für einen Stürmer recht viele sammelte. Er gab dabei auch drei Schüsse ab und hätte durchaus einen Treffer erzielen können.

Marco Djuricin 6

Letztlich der Matchwinner, erzielte er doch in nur 25 Minuten nicht nur einen schönen Treffer, sondern war auch an der Entstehung des Elfmeters maßgeblich beteiligt.

Markus Suttner, Alexander Grünwald 0

Zu kurz eingesetzt.

SCR Altach

Martin Kobras 4

Der Kapitän der Altacher machte in diesem Spiel nicht immer den sichersten Eindruck und bei einigen Situationen Glück, dass sich nicht mehr daraus entwickelt hat. Ansonsten kann er sich bei seiner Mannschaft bedanken, die nicht viel zuließ.

Anderson 5

Eigentlich war es in der Defensive ein guter Auftritt des Brasilianers, doch der verursachte Elfmeter kurz vor Schluss trübte etwas seine Bilanz. Abgesehen davon hatte er nicht nur eine positive Zweikampfbilanz, sondern sammelte auch noch sechs abgefangene Bälle, fünf klärende Aktionen und vier erfolgreiche Tacklings, womit er seinem Gegenspieler das Leben äußerst schwermachte.

Neven Subotic 3

Von einem Routinier seines Kalibers erwartet man sich natürlich immer mehr, weshalb er klar unter seinen Möglichkeiten agierte. Zwar war er in der Luft stark und hatte einige gute Werte, allerdings verlor er am Boden eine Mehrheit seiner Duelle und war auch seine Passquote mit nur 59 Prozent schwach. Darüber hinaus leistete er sich einen folgenschweren Ballverlust im Vorfeld des 1:0.

Berkay Dabanli 5

Im Vergleich zu seinem Abwehrkollegen sah dies etwas besser aus, wobei er vor allem mit seiner physischen Zweikampfführung auffiel, die in vielen Situationen ein schmaler Grat war und auch zu seiner negativen Zweikampfquote führte. Seine sonstigen Werte waren in Ordnung, sammelte er doch je fünf klärende Aktionen und abgefangene Bälle, aber auch vier Ballsicherungen.

Jan Zwischenbrugger 4

Spielerisch zwar der beste in der Innenverteidigung, hatte er allerdings im direkten Zweikampf große Probleme und fiel seine Quote dadurch klar negativ aus. Dafür sammelte er aber auch wiederum mit sieben abgefangenen Bällen und je vier klärenden Aktionen und Ballsicherungen ordentliche Werte, die das etwas relativieren.

Nosa Edokpolor 5

In der Defensive stand der laufstarke Linksverteidiger seinen Mann und ging recht energisch zur Sache, wodurch er seine Seite gut verdichtet bekam und wenig zuließ. Daher sammelte sieben Ballsicherungen, vier abgefangene Bälle und drei klärende Aktionen. In der Offensive fiel sein Output nicht so toll aus und war sein Spiel deutlich fehlerhafter, weshalb er da wenig beitragen konnte.

Alain Wiss 2

Schwaches Spiel des Routiniers im Zentrum, der kaum Ballkontakte sammelte, nur die Hälfte seiner Zuspiele zum Mitspieler brachte und vordergründig durch seine vielen Fouls auffiel – deswegen auch eine klar negative Zweikampfbilanz aufwies.

Stefan Haudum 4

Im Vergleich zu seinem Kollegen im Zentrum war er deutlich ballsicherer und präsenter, weshalb seine Passquote zu den besten seines Teams gehörte, auch wenn auch er im direkten Zweikampf nicht gut war und eine negative Zweikampfbilanz aufwies.

Marco Meilinger 2

War durch die defensive Ausrichtung natürlich in einer schweren Position, allerdings machte er aus seinen Szenen auch recht wenig und war dadurch lange Zeit nur ein Mitläufer, statt präsent zu sein. Daher gab er auch weder einen Schuss, noch einen Schlüsselpass in diesem Spiel ab.

Manfred Fischer 6

Der beste Altacher in einer ansonsten eher durchwachsenen Vorstellung seiner Mannschaft, da er in der Offensive eigentlich der Alleinunterhalter war und wenn es gefährlich wurde, er seine Füße im Spiel hatte. Daher sammelte er auch fünf Torschussbeteiligungen, womit er an über 50 Prozent der Versuche direkt beteiligt war, wobei er dazu auch noch die meisten Ballkontakte seines Teams sammelte (55).

Daniel Nussbaumer 3

Hatte einen schweren Stand als Solospitze und bekam insgesamt wenig Unterstützung von seinen Kollegen, weshalb es auch eine schwere Aufgabenstellung für ihn war. In Ansätzen zeigte er seine Qualitäten und deckte den Ball auch gut ab, aber gab es insgesamt wenig Möglichkeiten, sich in ein positives Licht zu rücken.

Chinedu Obasi, Daniel Maderner, Philipp Netzer, Samuel Oum-Gouet, Csaba Bukta 0

Zu kurz eingesetzt.