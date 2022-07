Liverpools Europacup-Held nach Mailand, Martschinko geht in die Landesliga

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Christoph Martschinko

LV, 28, AUT | FC Riga – > SV Lebring

Der langjährige Austria-Spieler Christoph Martschinko beendet 28-jährig seine Profikarriere und kehrt zu seinem Stammklub Lebring zurück. Der Linksverteidiger hatte den Verein im Alter von 14 Jahren verlassen und war in die Akademie von Red Bull Salzburg gewechselt. Danach spielte Martschinko für Wiener Neustadt und Grödig, ehe er von Hoffenheim verpflichtet, aber sofort wieder an die Austria verliehen wurde, für die er 116 Pflichtspiele bestritt. Allerdings war der Defensivspieler bereits ab seiner zweiten Saison in Wien-Favoriten kein Stammspieler mehr, spielte später eher für die zweite, als für die erste Mannschaft. Das letzte halbe Jahr verbrachte Martschinko in Lettland beim FC Riga, wo er noch acht Spiele bestritt, ehe er sich dazu entschloss seine Karriere im Amateurbereich weiterzuführen. Lebring spielt aktuell in der steirischen Landesliga – der bekannteste Spieler ist der mittlerweile 40-jährige, 169-fache Bundesligaspieler Herbert Rauter.

Ritsu Doan

RA, 24, JPN | PSV Eindhoven – > SC Freiburg

Der japanische Rechtsaußen Ritsu Doan wechselt fix in die deutsche Bundesliga und unterschreibt langfristig beim SC Freiburg. Die Breisgauer bezahlten 8,5 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven, wo Doan zwei Saisonen verbrachte und in 64 Partien 13 Tore und sechs Assists beisteuerte. Zwischenzeitlich – in der Saison 2020/21 – war Doan an Arminia Bielefeld verliehen, wo er bereits Bundesligaerfahrung sammeln konnte. Der 26-fache japanische Teamspieler ist in der Offensive praktisch auf allen Positionen einsetzbar, spielt aber am liebsten am rechten Flügel, wo er seine Dynamik und Technik am besten ausspielen kann. Für Freiburg ist Doan der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte, gleich nach Baptiste Santamaria, der vor zwei Jahren um zehn Millionen aus Angers kam.

Divock Origi

ST, 27, BEL | Liverpool FC – > AC Milan

Liverpools einstiger Champions-League-Held und ewiger „Super Sub“ Divock Origi unterschreibt bis Sommer 2026 beim AC Milan. Origi wechselte bereits im Sommer 2014 nach Liverpool, war seitdem je ein Jahr an Lille und Wolfsburg verliehen, bestritt für die „Reds“ 175 Spiele und erzielte 41 Treffer und 18 Assists. Legendär war Origis Doppelpack beim 4:0 über den FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel der Champions League, nachdem man das Hinspiel mit 0:3 verlor. Auch im erfolgreichen Finale gegen Tottenham Hotspur traf der Belgier. In der vergangenen Saison plagten ihn allerdings muskuläre Probleme und er stand nur knapp 700 Minuten auf dem Platz. Bei Milan, das den 40-jährigen Angreifer Zlatan Ibrahimovic verabschiedete, möchte sich Origi nun erstmals seit 2018 in Wolfsburg einen Stammplatz erarbeiten.

Tyler Adams

DM, 23, USA | RB Leipzig – > Leeds United

Die letzten 3 ½ Jahre verbrachte der US-Teamspieler Tyler Adams in Leipzig. Der laufstarke und umsichtige Sechser war 2019 um 2,6 Millionen Euro von den New York Red Bulls nach Deutschland gewechselt. Obwohl Adams in Leipzig nie zum unumstrittenen Stammspieler wurde, bemühte sich Leeds United nun intensiv um ihn, zog ihn auch Salzburg-Mittelfeldstar Mohamed Camara vor. Die Peacocks bezahlen 15 Millionen Euro Ablöse, die per Boni auch noch auf 23 Millionen anwachsen könnte und binden den 30-fachen Nationalspieler langfristig. Adams ist nach den Salzburgern Rasmus Kristensen und Brenden Aaronson, sowie Bayern-Flop Marc Roca der vierte Neue bei Leeds.