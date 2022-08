Milan holt belgisches Top-Talent, gebürtiger Eisenstädter wechselt zu Chelsea

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Charles de Ketelaere

OM, 21, BEL | FC Brügge – > AC Milan

Der AC Milan sichert sich die Dienste des belgischen Top-Talents Charles de Ketelaere. Der achtfache Nationalspieler spielte 14 Jahre lang für den FC Brügge und brachte es in den letzten drei Jahren auf 25 Tore und 20 Assists in 120 Pflichtspielen. Dabei kam De Ketelaere hauptsächlich als Stürmer zum Einsatz, der 21-Jährige kann aber auch auf beiden Flügeln und als Zehner oder sogar Achter spielen. Die Flexibilität ist der größte Trumpf des 192cm großen Offensivspielers, der die Mailänder stolze 32 Millionen Euro Ablöse kostet. Die Rossoneri statten den Belgier mit einem Fünfjahresvertrag aus und setzten sich im Wettbieten gegen Everton, Leeds, Leicester und Dortmund durch.

Alessandro Schöpf

ZM, 28, AUT | Arminia Bielefeld – > Vancouver Whitecaps

Der 32-fache ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf wechselt in die nordamerikanische Major League Soccer und unterschreibt für 2 ½ Jahre bei den Vancouver Whitecaps. Der Transfer von Arminia Bielefeld in die USA geht ablösefrei vonstatten. Bereits im Alter von 15 Jahren verließ Schöpf Österreich und wechselte nach Deutschland, wo er auf Profiebene für Nürnberg, Schalke und Bielefeld spielte. Die Whitecaps waren in der MLS in letzter Zeit eher ein Nachzügler und die großen Namen fehlen aktuell im Team.

Kasper Schmeichel

TW, 35, DEN | Leicester City – > OGC Nizza

Nach elf Jahren und einem Sensationsmeistertitel verlässt der dänische Teamkeeper Kasper Schmeichel Leicester City und wechselt nach Nizza. Die Franzosen bezahlen gerademal eine Million Euro Ablöse an die „Foxes“ und geben Schmeichel einen Dreijahresvertrag. Der Sohn der Torhüterlegende Peter Schmeichel spielt bereits seit 20 Jahren in England und bestritt für Leicester 478 Pflichtspiele. Bei Nizza ist er bereits der sechste Neuzugang für die neue Spielzeit.

Carney Chukwuemeka

ZM, 18, ENG | Aston Villa – > Chelsea FC

Der zentrale Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka wurde im burgenländischen Eisenstadt geboren, übersiedelte aber bereits im Kindesalter mit seiner Familie nach England. 13-jährig wechselte er in den Nachwuchs von Aston Villa, wo er nun durchgängig spielte und in der abgelaufenen Spielzeit seine ersten Partien in der englischen Premier League bestritt. Nach 16 Pflichtspielen für die „Villans“ wechselt das Top-Talent nun zum Chelsea FC, das vorerst 18 Millionen Euro für den U19-Teamspieler auf den Tisch legt und ihn mit einem Sechsjahresvertrag bis Sommer 2028 ausstattet. Die Ablösesumme kann mit Boni sogar noch auf knapp 25 Millionen Euro ansteigen.