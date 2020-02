Prödl wechselt in die Serie A – United findet doch noch einen Stürmer

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Sebastian Prödl

IV, 32, AUT | vereinslos – > Udinese Calcio

Der 73-fache österreichische Nationalspieler Sebastian Prödl wechselt in die Serie A zu Udinese Calcio. Sein neuer Klub liegt aktuell mit acht Punkten Vorsprung auf einem Abstiegsplatz auf dem 15. Tabellenplatz und ging in den letzten vier Pflichtspielen stets als Verlierer vom Spielfeld. Dass er ausgerechnet zu Udinese wechselt ist kein Zufall, denn Eigentümer Giampaolo Pozzo besitzt neben dem Serie-A-Klub auch den Watford FC und mit Stürmer Okaka und den Mittelfeldspielern Marvin Zeegelaar und Ken Sama befinden sich drei weitere ehemalige Spieler des Premier-League-Vereins in den Reihen der Italiener. Prödl muss sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis er für seinen neuen Verein das Abwehrzentrum verstärken kann, da sein Knie noch Probleme macht.

Odion Ighalo

ST, 30, NIG | Shanghai Shenhua – > Manchester United

Der 30-jährige Mittelstürmer Odion Ighalo wechselt von Shanghai Shenhua zu Manchester United. Der Nigerianer spielte bereits für den Watford FC erfolgreich auf der Insel und steuerte in 100 Partien 40 Tore und elf Assists bei. In der chinesischen Super League erzielte er in 72 Partien 46 Tore und acht Assists, wobei er den Großteil der Spiele für Changchun Yatai absolvierte. Für seinen letzten Arbeitgeber Shanghai Shenhua erzielte er zehn Treffer in 19 Partien. Die United-Fans sind etwas enttäuscht, da sie auf andere Kaliber hofften. Immerhin gab es vor einigen Wochen Gerüchte, dass der Klub Erling Haaland oder Edinson Cavani verpflichten würde, doch die Transfers kamen aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande. Da auch die Transfers von Salomon Rondon und Joshua King scheiterten, verpflichteten die Red Devils knapp vor Ende des Transferfensters den ehemaligen Watford-Legionär. Nach dem Wunschstürmer hört sich das jedenfalls nicht an und man darf gespannt sein, ob der 30-Jährige seinem neuen Klub wirklich helfen wird können.

Manuel Haas

LV, 23, AUT | SKN St. Pölten – > Inter Zapresic

Linksverteidiger Manuel Haas wechselt in die kroatische Liga zu NK Inter Zapresic. Der Abwehrspieler bestritt insgesamt 34 Partien für die Niederösterreicher und steuerte starke fünf Assists bei. Davor kam der 23-Jährige auf 103 Einsätze beim SV Kapfenberg, wo ihm sechs Treffer und zehn Assists gelangen. Seine Ausbildung genoss der 23-Jährige beim FC Liefering. Sein neuer Klub liegt aktuell auf dem achten Tabellenplatz und hat vier Punkte Vorsprung auf Istra 1961 und den Tabellenletzten Varazdin. Der siebte Tabellenplatz ist in Reichweite, doch auf Platz 6 beträgt der Rückstand bereits 14 Zähler – Manuel Haas wird sich also mit seinem neuen Klub auf einen Abstiegskampf einstellen müssen.

Edmond Tapsoba

IV, 21, BFA | Vitoria Guimarães – > Bayer Leverkusen

Knapp vor Ende des Transferfensters verpflichtete Bayer Leverkusen Innenverteidiger Edmond Tapsoba von Vitória Guimaraes. Der 21-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025 und soll laut Medienberichten knappe 20 Millionen Euro gekostet haben. Tapsoba wird den Platz von Abwehrspieler Panagiotis Retsos einnehmen, den Bayer an Sheffield United verlieh, nachdem dieser in der heurigen Meisterschaftssaison nur einmal in der Startaufstellung stand. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger ist ein wahrer Goalgetter und traf heuer für die Portugiesen fünf Mal in der Meisterschaft, drei Mal in der Europa League und ein weiteres Mal im Cup! Um einen Platz im Abwehrzentrum muss er sich mit Sven Bender, Jonathan Tah und dem österreichischen Nationalspieler Aleksandar Dragovic konkurrieren.