Rapid-Gegner holt ghanaischen Flügelstürmer, Everton verpflichtet Neapels Allan

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Lucas Scholl

OM, 24, GER | VfR Garching – > SV Horn

Der Sohn von Bayern-Legende Mehmet Scholl wechselt nach Horn. Der 24-jährige Lucas Scholl verbrachte die letzten Jahre in der deutschen Regionalliga und spielte hauptsächlich für Wacker Nordhausen, nachdem er zuvor den Nachwuchs der Bayern durchlief und auch in der zweiten Mannschaft spielte. Der Spielmachertyp klassischer Prägung kickte zuletzt beim bayrischen Regionalligisten Garching, wo er aber nur auf einen Einsatz kam. Seit er im Herbst 2018 von einem Fußbruch zurückgeworfen wurde, kam er nie wieder wirklich in die Gänge. Für die Horn-Verantwortlichen ist er dennoch ein Spieler für die „besonderen Momente“, wie es nach seiner Verpflichtung in einem Interview hieß.

Adil Rami

IV, 34, FRA | FK Sochi – > Boavista Porto

Erstmalig in seiner bewegten Karriere wechselt der französische Innenverteidiger Adil Rami nach Portugal. Der marokkanisch-stämmige gebürtige Korse unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bei Boavista Porto, nachdem sein Vertrag beim russischen Erstligaklub Sochi aufgelöst wurde. Zuvor hatte Rami bei Fenerbahce, Marseille, Sevilla, AC Milan, Valencia und Lille gespielt. Der Weltmeister von 2018 bestritt 36 Länderspiele für Frankreich und wird im Dezember seinen 35. Geburtstag feiern.

Osman Bukari

RA, 21, GHA | AS Trencin – > KAA Gent

Rapids nächster Gegner in der Champions-League-Qualifikation, der KAA Gent, verpflichtet den ghanaischen Flügelspieler Osman Bukari von AS Trencin. Der 21-Jährige spielte zuletzt zwei Jahre in der Slowakei und erzielte für den Ausbildungsklub 16 Tore und 25 Assists in 66 Partien. In der laufenden Saison brachte er es in vier Ligaspielen auf zwei Tore und einen Assist. Bukari galt neben dem Deutschen Linton Maina als einer von zwei potentiellen Wunschspielern des belgischen Vizemeisters. Der 170cm große, inverse Flügelstürmer gilt als kostengünstigere Variante und wird fast ausschließlich als Rechtsaußen eingesetzt. Er zieht mit Vorliebe zum Tor anstatt zur Grundlinie und kann sowohl mit rechts, als auch mit links abschließen. Bei Gent unterzeichnet Bukari einen Dreijahresvertrag. Zuvor sollen auch der FC Porto, Sporting Lissabon und die drei großen Istanbul-Klubs Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray Interesse an Bukari bekundet haben.

Allan

ZM, 29, BRA | SSC Napoli – > FC Everton

Nach den Verpflichtungen von James Rodríguez und Abdoulaye Doucouré komplettiert Carlo Ancelottis Everton sein neues Mittelfeld mit dem Transfer des routinierten Brasilianers Allan. Der 29-Jährige kommt vom SSC Napoli, kostet 25 Millionen Euro Ablöse und unterzeichnet einen Vertrag bis Sommer 2023. Allan spielte zuletzt fünf Jahre in Neapel und stand davor bei Udinese Calcio und in Spanien bei Granada unter Vertrag. In der Serie brachte er es in 262 Spielen auf 12 Tore und 27 Assists.