Ronaldo-Transfer nach Manchester offiziell, Lazaro wechselt zu Benfica

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Cristiano Ronaldo

ST, 36, POR | Juventus Turin – > Manchester United

Nach neun Jahren bei Real Madrid und drei Jahren bei Juventus Turin kehrt Cristiano Ronaldo nun offiziell zu dem Klub zurück, der ihn zum Superstar machte. Manchester United bezahlt 15 Millionen Euro Ablöse – also genauso viel wie die Bayern für Marcel Sabitzer – und bindet „CR7“ bis 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 179-fache portugiesische Teamspieler war zuvor als möglicher Neuzugang beim Stadtrivalen City im Gespräch, am Ende machten aber – romantischerweise – die Red Devils das Rennen um den Megastar. Würde die Option auf Vertragsverlängerung gezogen werden, wäre Cristiano Ronaldo am Ende seines Engagements 39 Jahre alt. Juventus holte Ronaldo mit dem Hintergedanken, die Champions League gewinnen zu können. Stattdessen riss in der vergangenen Saison aber sogar die eindrucksvolle Titelserie in Italien. Obwohl der Offensivspieler in 134 Spielen 101 Tore für die „Alte Dame“ erzielte, hagelte es gegen Ende der Saison Kritik. Nun zog Ronaldo die Reißleine und fixierte eine neue Herausforderung.

Moise Kean

ST, 21, ITA/CIV | FC Everton – > Juventus Turin

Ronaldos künftiger Ersatzmann bei Juventus ist gleich 15 Jahre jünger als der Portugiese. Moise Kean wechselt leihweise um sieben Millionen Euro zurück zu seinem Jugendklub. Die Leihe ist an eine Kaufpflicht unter bestimmten Voraussetzungen geknüpft. Wenn diese Faktoren eintreten, muss Juventus zum Saisonende weitere 28 Millionen Euro an den FC Everton überweisen. Die „Toffees“ hatten Kean vor zwei Jahren um 27,5 Millionen Euro aus Turin geholt, aber in der ersten Saison floppte der Italiener mit ivorischen Wurzeln. Die Saison 2020/21 verbrachte Kean leihweise bei PSG, wo er in 41 Spielen 17-mal traf. Der 183cm große Stürmer spielte in jungen Jahren außerdem 21-mal für Juve, in denen er acht Treffer erzielte.

Valentino Lazaro

RM, 25, AUT | Inter Mailand – > Benfica Lissabon

Inter Mailand und Valentino Lazaro war offensichtlich ein großes Missverständnis. Deshalb wird der 32-fache ÖFB-Teamspieler nun bereits zum dritten Mal verliehen. Nach Leihgeschäften mit Newcastle United und Borussia Mönchengladbach, schließt sich Lazaro nun für eine Saison dem portugiesischen Großklub Benfica Lissabon an. Zuletzt stand auch ein Verbleib Lazaros in der deutschen Bundesliga, etwa beim BVB oder Eintracht Frankfurt, im Raum. Nachdem man zuletzt zwei Jahre hintereinander nicht Meister wurde, rüstet Benfica nun punktuell den Kader auf. Zuvor kamen etwa bereits Joao Mario, ebenfalls von Inter Mailand, Roman Yaremchuk oder Nemanja Radonjic.

Philipp Schmiedl

IV, 24, AUT | SönderjyskE – > Admira Wacker Mödling

Nach dem Transfer von Emanuel Aiwu zum SK Rapid verstärkt die Admira ihre Innenverteidigung mit dem 24-jährigen Philipp Schmiedl, der zuletzt in Dänemark spielte. Der Burgenländer hat bisher 22 Bundesligaspiele für den SCR Altach in den Beinen und war zuletzt bei SönderjyskE kein Stammspieler. Die Admira sicherte sich die Dienste des Abwehrspielers vorerst leihweise, hält aber eine Kaufoption auf den 187cm großen Antauer.