Sakic erneut nach Griechenland, Sturm holt Ingolitsch als Ersatz

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Matheus Fernandes

ZM, 22, BRA | Palmeiras – > FC Barcelona

Das letzte halbe Jahr verbrachte der 22-jährige Matheus Fernandes leihweise beim spanischen Primera División Klub Valladolid. Für den Dreizehnten der abgelaufenen Saison brachte es der Mittelfeldspieler aber nur auf drei Einsätze. Dennoch wird Fernandes nun fix vom FC Barcelona verpflichtet, der sieben Millionen Euro an Fernandes‘ Klub Palmeiras überweist und den ehemaligen U20-Teamspieler bis 2025 bindet. Palmeiras hatte das große Talent erst vor 1 ½ Jahren um vier Millionen vom Ligakonkurrenten Botafogo losgeeist.

Fin Bartels

HS, 33, GER | SV Werder Bremen – > Holstein Kiel

Mit Werder Bremen schaffte Fin Bartels im letzten Moment den Klassenerhalt, wenngleich er in seinem sechsten Jahr in Bremen nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. Der Routinier aus Schleswig-Holstein geht nun aber trotzdem in die zweite deutsche Bundesliga und kehrt nach Hause zurück: Der gebürtige Kieler wechselt zu Holstein Kiel, wo er alle Nachwuchsteams durchlief und auch 50 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft bestritt. Nun unterschrieb der mittlerweile 33-Jährige einen Zweijahresvertrag beim Zweitligisten und scheint damit seine Karriere in seiner Heimat ausklingen zu lassen.

Emanuel Sakic

RV, 29, AUT | SK Sturm Graz – > Aris Thessaloniki

Zum zweiten Mal in seiner Karriere wechselt Emanuel Sakic nach Griechenland. Nachdem der Wiener zuvor bereits 1 ½ Jahre für Atromitos Athen spielte, unterzeichnete er nun einen Zweijahresvertrag bei Aris Thessaloniki, wo mit Torhüter Fabian Ehmann auch ein zweiter Österreicher unter Vertrag steht. Der langjährige Rapid-Nachwuchsspieler verbrachte die vergangene Saison beim SK Sturm Graz, wo er zwar Stammspieler war, aber nie richtig überzeugen konnte. Der Rechtsverteidiger schließt sich mit Aris einem Verein an, der kommende Saison an der Europa-League-Qualifikation teilnehmen wird und dort ein möglicher Zweitrundengegner für den TSV Hartberg ist.

Sandro Ingolitsch

RV, 23, AUT | SKN St. Pölten – > SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz sicherte sich bereits einen Ersatzmann für den nach Griechenland abgewanderten Sakic: Sandro Ingolitsch kommt aus St. Pölten und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2023. Der ehemalige U21-Teamspieler, der die Red-Bull-Akademie durchlief, war zuletzt drei Jahre lang Stammspieler bei den Niederösterreichern und erzielte in 81 Spielen zwei Tore und acht Assists. Der Rechtsverteidiger, der 2017 mit Red Bull Salzburg die UEFA Youth League gewann, ist nach dem Abgang von Sakic einer von nur zwei Außenverteidiger im Sturm-Kader. Der zweite ist Vincent Trummer, der auf der linken Seite zum Einsatz kommt. Zuvor hatte bereits Thomas Schrammel die Grazer verlassen, im Meisterschaftsfinish war immer wieder Kapitän Stefan Hierländer als Rechtsverteidiger eingesprungen.