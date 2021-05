Schalke holt Zweitligarekordler, Stangl wechselt ligaintern

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Simon Terodde

ST, 33, GER | Hamburger SV – > FC Schalke 04

Der Bundesligaabsteiger Schalke 04 fixierte den ersten, sehr cleveren Transfer für die zweite deutsche Bundesliga. Mit dem 33-jährigen Simon Terodde kommt der Rekordtorschütze der 2.Liga zu den Knappen und unterzeichnete einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Terodde wurde in diesem Bewerb bereits dreimal Torschützenkönig, für Bochum, Stuttgart und den 1.FC Köln. Heuer könnte er diesen Titel zum vierten Mal holen, diesmal für den Hamburger SV. Aktuell liegt er mit 21 Saisontoren gleichauf mit Darmstadts Serdar Dursun an der Spitze der Liste. Insgesamt erzielte der 192cm große Routinier in 250 Zweitligaspielen 139 Tore und 39 Assists. Schalke bezeichnet den Neuzugang als „zentralen Baustein“ für den sofortigen Wiederaufstieg in die deutsche Bundesliga.

Stefan Stangl

LV, 29, AUT | Türkgücü München – > SV Wehen Wiesbaden

Linksverteidiger Stefan Stangl bleibt in der 3. Liga Deutschlands und wechselt ligaintern von Türkgücü München zum SV Wehen Wiesbaden. Erst im vergangenen Sommer wechselte Stangl nach München, wo er es in der laufenden Saison auf 16 Einsätze brachte. Der Linksfuß wechselt ablösefrei zum Klub, bei dem auch Ex-Austria-Profi Dominik Prokop unter Vertrag steht und der in der Saison 2021/22 den Aufstieg in die zweite deutsche Bundesliga als Ziel hat. Für Stangl ist es bereits die elfte Station als Profi und die zweite in Deutschland. Zuvor spielte er unter anderem für Sturm, Rapid, Salzburg, die Austria und in der Slowakei für Slovan Bratislava.

Fashion Sakala

ST, 24, ZAM | KV Oostende – > Glasgow Rangers

Bevor die beiden Salzburg-Spieler Patson Daka und Enock Mwepu eine außergewöhnliche Leistungsexplosion verbuchten, war der Angreifer Fashion Sakala der große Hoffnungsträger des sambischen Fußballs. Der Stürmer wechselte einst 19-jährig zu Spartak Moskau, wo er aber nur 1 ½ Jahre lang blieb, bevor er nach Belgien zum KV Oostende weiterzog. In der laufenden Saison bringt er es auf 13 Saisontore für Oostende und wechselt demnach nach Saisonende ablösefrei zu einem größeren Klub. Die Glasgow Rangers statteten Sakala mit einem Vertrag bis 2025 aus und tätigen damit einen vorausschauenden Transfer: Der schottische Meister muss davon ausgehen im Sommer den einen oder anderen Stürmer zu verlieren. Alfredo Morelos wird bereits seit Jahren bei größeren Klubs gehandelt, auch Kemar Roofe machte zuletzt mit guten Leistungen auf sich aufmerksam und der 38-jährige Jermain Defoe wird seinen Vertrag wohl nicht verlängern.

Florian Thauvin

RA, 28, FRA | Olympique Marseille – > Tigres UANL

Nach insgesamt acht Jahren in Marseille – mit einer halbjährigen Unterbrechung bei Newcastle United, wo er aber floppte – verlässt der zehnfache französische Teamspieler Florian Thauvin Olympique und wechselt nach Mexiko. Die Tigres UANL sind dafür bekannt, auch immer wieder in Europa nach Spielern zu angeln. So spielt etwa der einstige französische Nationalspieler André-Pierre Gignac, mittlerweile 35 Jahre alt, seit sechs Jahren hier und erzielte über 100 Tore für die Gelb-Blauen. Florian Thauvin, der für Marseille in 279 Spielen 86 Tore und 61 Assists erzielte, ist der nächste Königstransfer des mexikanischen Topklubs. Zuletzt war der 28-Jährige auch bei Sevilla, Atlético Madrid und Milan ein ernsthaftes Thema. In Mexiko unterschreibt der Franzose nun aber gleich bis 2026 und kommt ablösefrei.