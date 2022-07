Barcelona bedient sich ablösefrei bei Milan und Chelsea

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Franck Kessié

ZM, 25, CIV | AC Milan – > FC Barcelona

Dem FC Barcelona gelingt ein günstiger Transfercoup: Der Ivorer Franck Kessié, Schlüsselspieler beim AC Milan auf dem Weg zum Titelgewinn, schließt sich der Blaugrana ablösefrei an. Der 58-fache Nationalspieler spielte die letzten fünf Jahre in Mailand und avancierte dort zum absoluten Leistungsträger. Bereits in den letzten Jahren lehnte Milan Angebote von Liverpool, Tottenham, Juventus und Real Madrid ab und hielt den zentralen Mittelfeldspieler bis zum Gewinn des Meistertitels. Nun lief aber Kessiés Vertrag aus und er war für Milan trotz des Gewinns des Scudetto nicht zu halten. Bei Barcelona, das voraussichtlich Frenkie de Jong verlieren wird, erhält Kessié einen Vierjahresvertrag.

Andreas Christensen

IV, 26, DEN | Chelsea FC – > FC Barcelona

Auch aus London holt der FC Barcelona einen ablösefreien Hochkaräter: Andreas Christensen, Stütze des dänischen Nationalteams mit 57 Länderspielen, kommt von Chelsea und unterschreibt wie Kessié für vier Jahre bei den Katalanen. Für Chelsea hatte der Champions-League- und Europa-League-Sieger 160 Spiele in der Innenverteidigung bestritten. Christensen stand zuletzt auch bei Bayern und Dortmund auf dem Zettel, nachdem er in den Jahren 2015 bis 2017 als Leihspieler bei Borussia Mönchengladbach bereits gute Figur machte. Neben Araújo, Eric García, Lenglet und Mingueza, Umtiti und Piqué ist Christensen nun der siebte Innenverteidiger im Kader von Barca. Er soll mittelfristig zum neuen Abwehrchef des Weltklubs reifen.

Peter Pokorny

DM, 20, SVK | Real Sociedad – > MOL Fevérvár

Vor einem Jahr wechselte der Slowake Peter Pokorny von Red Bull Salzburg zu Real Sociedad. Dort war der defensive Mittelfeldspieler von Beginn an in der zweiten Mannschaft eingeplant und bestritt schließlich auch 24 Partien für Real Sociedad B in LaLiga2. In der höchsten Spielklasse bekam er allerdings keine Einsatzminuten. Deshalb wird der 20-Jährige, der in Österreich eine Saison an den SKN St.Pölten verliehen war, nun nach Ungarn verliehen. Bei MOL Fehérvár wird Pokorny in der kommenden Saison die Doppelsechs mit dem ukrainischen Routinier Yevgen Makarenko bilden.

Sebastiano Esposito

ST, 20, ITA | Inter Mailand – > RSC Anderlecht

Der 187cm große Angreifer Sebastiano Esposito gilt als eines der größten Talente Italiens und hat bei Inter Mailand noch einen Vertrag bis 2025. Mit der leihweisen Rückkehr von Romelu Lukaku sind die Aussichten für Esposito bei den Interisti aber natürlich alles andere als rosig. Deshalb wird der 20-Jährige nun bereits zum vierten Mal verliehen. Nachdem er bereits für SPAL Ferrara, den Venezia FC und zuletzt auch recht solide für den FC Basel stürmte, wird er die Saison 2022/23 beim RSC Anderlecht in Belgien verbringen. Der in den letzten Jahren schlingernde Großklub hält zudem eine Kaufoption auf den U21-Nationalspieler, Inter allerdings auch eine Rückkaufoption unter bestimmten Bedingungen. Zuletzt konnte Esposito in 34 Spielen für Basel sieben Tore und neun Assists beisteuern.