Die größten Nachwuchstalente der Welt: Sebastiano Esposito

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Sebastiano Esposito

ST, 17 (Jg. 2002), ITA – Inter Mailand

33 Tore in 40 Partien für die U17 von Inter Mailand, 14 Tore in 20 Spielen für die italienische U17-Auswahl – da war ein verfrühter Aufstieg in die nächsten Altersklassen natürlich naheliegend. Aber dass es bei Sebastiano Esposito so schnell gehen würde, damit rechnete wohl niemand. Mittlerweile stand der 17-Jährige bereits zwölfmal für die Kampfmannschaft der Nerazzurri auf dem Platz und erzielte beim 4:0-Heimsieg gegen Genua, bei dem er durchspielte, auch sein erstes Tor in der Serie A.

Instinktstürmer mit Weltklassepotential

In seinen Bewegungsabläufen wirkt der junge Angreifer ein wenig wie Cristiano Ronaldo. Allerdings ist Esposito nicht der typische Trickster, sondern ein spielender Angreifer, der auch mit dem Rücken zum Tor gute Lösungen findet und im Strafraum sehr schnell abschließt. Wenn man Esposito speziell im Spiel mit dem Ball zusieht, wird schnell klar, wieso er einige Klassen übersprang. Die Athletik, sowie mit, als auch ohne Ball, ist nicht auf dem Level eines 17-Jährigen und auch die Abschlussaktionen Espositos zeigen, dass er auf dieser Ebene praktisch nichts mehr lernen muss. Der junge Italiener ist absoluter Instinktstürmer und aufgrund seines Laufspiels ohne Ball praktisch nie über 90 Minuten zu kontrollieren. Hinzu kommt, dass Esposito ein sehr starker Freistoß- und Elfmeterschütze ist, was seine Torquote noch einmal extra hinaufschraubt.

Der Beste in einem Nachwuchs voller Jungstars

Esposito gilt außerdem als talentiertester Spieler in einem Nachwuchs von Inter Mailand, dem es aktuell wahrlich nicht an Top-Talenten mangelt. Gaetano Oristanio und Lorenzo Pirola hatten wir in dieser Serie schon früher vorgestellt. Mittlerweile wurde der Stürmer sogar schon in Italiens U21-Nationalteam einberufen und im Land ist man sich sicher, dass der Inter-Kicker in absehbarer Zeit ein neuer Stürmerstar für die Squadra Azzurra werden wird. Internationales Interesse besteht ebenfalls bereits: Borussia Dortmund erkundigte sich schon 2018 erstmalig nach dem Italiener, 2019 startete man einen neuen Anlauf. Jeweils ohne Erfolg – und nachdem Esposito nun schon zum Kader der Inter-Kampfmannschaft gehört, wird der Jungstar ab sofort wohl nur noch teurer…