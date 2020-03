Die größten Nachwuchstalente der Welt: Gaetano Oristanio

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Gaetano Oristanio

OM, 17 (Jg. 2002), ITA – Inter Mailand

Er ist im Nachwuchs von Inter Mailand der Mann für die richtig präzisen Tore: Gaetano Oristanio ist ein Spielmacher moderner Prägung, der vor allem durch seine perfekten Distanzschüsse, mit Vorliebe 20 bis 25 Meter vor dem gegnerischen Tor und zudem seine perfekt getretenen Freistöße auffällt.

Tanz auf mehreren Hochzeiten

Zudem ist Oristanio aber auch ein äußerst athletischer und mannschaftsdienlicher Spieler, der in den letzten Monaten auch körperlich einen wichtigen Sprung nach vorne machte. Der 17-jährige Linksfuß aus Vallo della Luciana ist ein sehr kreativer Spieler, der im Laufe seiner Nachwuchskarriere eine gute Balance zwischen eigenen Treffern und Assists aufwies. Oristanio durchlief die Inter-Jugend, spielte zunächst in der U17 und kommt nun in der U19 – also der „Primavera“ – und damit auch in der UEFA Youth League zum Einsatz. In der laufenden Saison brachte er es auf fünf Tore in 15 Partien.

Gutes Gefühl im Zwischenlinienraum

Das spielerische Habitat des Mittelfeldspielers befindet sich zwischen den Linien des Gegners. Oristanio deutet vor allem Räume in den Zwischenlinien außerordentlich gut, lässt sich gerne auf eine offensivere Position fallen, um dann von dort aus zu antizipieren und Pässe in den Zwischenlinienraum zu fordern, wo er mit schnellen Bewegungen zum Abschluss oder in die Position eines tödlichen Passes kommt.

Ein Freistoß wird Oristanio bekannter machen

Insgesamt kann man den jungen Italiener als Achter/Zehner-Hybrid bezeichnen, aber er pendelt auch gerne auf die linke Seite, um die Flügelspieler zu unterstützen und ist aus tieferer, zentraler Position heraus selbst ein geeigneter Spieler, um die Zwischenlinienräume mit Pässen zu bespielen. Seine Ballsicherheit und vor allem seine Präzision in Pass- und Schussspiel sind eindeutig die größten Stärken des jungen Inter-Akteurs, der aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wegen seiner großen Spielintelligenz erstmals ein größeres Publikum außerhalb Italiens erreichen wird, sondern zuerst mit einem perfekt getretenen Freistoßtreffer.

Hier eine Auswahl an Szenen aus der UEFA Youth League, der Primavera Serie A und der italienischen U17-Nationalmannschaft. Mittlerweile spielt Oristanio übrigens schon in der U18 Italiens.