Die größten Nachwuchstalente der Welt: Lorenzo Pirola

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Lorenzo Pirola

IV, 18 (Jg. 2002), ITA – Inter Mailand

Die aktuelle U19-Mannschaft von Inter Mailand ist aktuell wohl eine der beeindruckendsten Jugendauswahlen weltweit. Mit Gaetano Oristanio hatten wir im Zuge unserer Serie bereits ein Mitglied dieser Mannschaft vorgestellt und einige andere werden noch folgen. Heute widmen wir uns dem Abwehrchef der Mannschaft, Lorenzo Pirola.

Fünfmal auf Inter-Bank

Im Februar feierte Pirola seinen 18.Geburtstag und der Neo-U19-Teamspieler Italiens kann bereits auf einige Erfahrungen auf Nachwuchslevel zurückblicken. Er war unumstrittener Stammspieler in Inters U17-Mannschaft, ist jetzt Abwehrchef der U19, spielte regelmäßig in der UEFA Youth League mit und saß sogar schon in der gut besetzten Kampfmannschaft der Interisti zweimal in der Liga und zweimal in der Coppa Italia auf der Bank – in allen vier Fällen noch im zarten Alter von 17 Jahren. An seinem 18.Geburtstag saß er zudem beim Europa-League-Match gegen Ludogorets Razgrad auf der Bank.

Wertvoller Linksfuß

Der 186cm große Innenverteidiger vereint die Vorzüge des traditionell harten italienischen Verteidigens und modernen Defensivtugenden, speziell im Spielaufbau. Als Linksfuß ist er derzeit besonders gefragt und er kann neben der zentralen Position in einer Dreierkette auch die des linken Innenverteidigers spielen. Gerade auf dieser Position glänzt er im Spielaufbau, was natürlich auch auf die linke Innenverteidigerposition in einer Viererkette zutrifft.

Interesse aus Manchester

Pirolas größte Stärke gegen den Ball ist wohl seine Antizipationsfähigkeit und das situative Herausrücken aus dem Abwehrverbund. Für sein Alter hat er diesbezüglich ein ausgezeichnetes Gefühl und Timing. Das und seine Vorzüge in Zweikämpfen und Kopfballduellen fielen auch den Kampfmannschaftsverantwortlichen von Inter und einigen anderen internationalen Topklubs auf. Der ruhige und athletische Abwehrspieler wurde etwa bei der U17-WM im Herbst 2019 intensiv von Manchester United und Manchester City beobachtet.

Die enorm gefestigte Inter-Jugend

Hier haben wir ein vollständiges Spiel der Inter U17 (6:1 gegen die Brescia U17) für euch, bei dem Pirola seine Mannschaft mit der Nummer 6 und als Kapitän aufs Feld führte. Seine technischen Vorzüge lassen sich hier auf 90 Minuten gut nachvollziehen. In den letzten Minuten der Partie erzielt übrigens der bereits vorgestellte Gaetano Oristanio einen Doppelpack.