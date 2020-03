Die größten Nachwuchstalente der Welt: Ilaix Moriba

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Ilaix Moriba

ZM, 17 (Jg. 2003), GUI/ESP – FC Barcelona

In einer Serie über die besten U18-Talente der Welt, darf natürlich auch kein Beitrag aus „La Masia“, der berühmten Nachwuchsakademie des FC Barcelona fehlen. Als Moriba Kourouma Kourouma auf in der guineischen Hauptstadt Conakry auf die Welt gekommen, kickt Ilaix Moriba mittlerweile in Barcelona und für die spanische U18-Nationalmannschaft. Verglichen wird der Youngster, der in Barcelona noch einen Vertrag bis 2022 hat, weithin mit dem französischen Superstar Paul Pogba.

Busquets und Iniesta als Vorbilder

Moriba ist 17 Jahre alt, Rechtsfuß und für sein Alter körperlich sehr weit, was auf seiner Position ein großer Vorteil ist. Der gebürtige Guineer ist 186cm groß und ein Box-to-Box-Midfielder klassischer Prägung. Den Vergleich mit Pogba hört Moriba zwar gerne, allerdings betonte der „zugereiste Katalane“, dass es vor allem Iniesta und Busquets waren, die seine Liebe zum intensiven „Hochfrequenzspiel“ im Mittelfeld weckten.

Wie einst Yaya Touré

Der 17-Jährige hat alles, was speziell der FC Barcelona im Mittelfeld braucht. Moriba ist ein sehr schneller, athletischer Spieler, der – was in der Natur von La Masia liegt – eine enorme Sicherheit am Ball und im Passspiel hat. Anders als eines seiner Vorbilder Busquets ist er allerdings ein Spieler, der aus der Etappe heraus Meter machen will und enge Situationen nicht nur spielerisch, sondern auch mit viel Körpereinsatz löst. Man könnte ihn als „physischen Nadelspieler“ bezeichnen und wenn man einen Vergleich mit einem ehemaligen Barcelona-Akteur ziehen will, dann passt vermutlich Yaya Touré stilistisch am besten.

Debüt bei Barcelona B mit 16

Dass man mit Moriba ein echtes Juwel in seinen Reihen hat, weiß man natürlich auch in Barcelona. Die Ausstiegsklausel des Achters wurde mit 100 Millionen Euro festgesetzt, was aber natürlich nicht viel heißen muss, wie man speziell bei portugiesischen Talenten immer wieder sieht. Dass man bei Moriba keine Zeit verlieren möchte, zeigt aber auch sein Saisonverlauf: Im Herbst kickte er noch 16-jährig in der UEFA Youth League und ebenfalls noch im Herbst debütierte er in der dritten spanischen Liga für den FC Barcelona B. Mittlerweile hält er bei acht Einsätzen für die zweite Mannschaft und im letzten Spiel vor der Corona-bedingten Ligaunterbrechung erzielte er seinen ersten Treffer.

Definitiv einer für eine Top-Liga

Wenn man beim FC Barcelona kickt, gehört natürlich auch viel Glück dazu. Mehrere Toptalente der Vergangenheit sind am großen Konkurrenzkampf in Katalonien zerschellt, wurden dann aber bei kleineren Klubs groß oder fanden über andere Ligen einen späten Umweg zurück zu Barca. Welchen Weg Moriba einschlagen wird und ob er tatsächlich schon bald Barcelona-Kampfmannschaftsspieler sein wird, ist natürlich ungewiss. Auf der internationalen Fußballbühne werden wir den Mittelfeldspieler aber mit Sicherheit sehen!