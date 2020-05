Die größten Nachwuchstalente der Welt: Israel Salazar

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

Israel Salazar

ST, 17 (Jg. 2003), ESP – Real Madrid

Der seit knapp einer Woche 17-jährige Israel Salazar, der auch Isra oder Sala genannt wird, ist aktuell der talentierteste Vollstrecker im Stall des Weißen Balletts. Der 178cm große Stürmer spielt seit dieser Saison für die U17-Mannschaft von Real Madrid und erzielte im spanischen U17-Nationalteam bisher drei Tore in drei Spielen. Der Rechtsfuß wird am Ende der Saison zumindest in die U19-Elf der Madrilenen, möglicherweise auch schon in die B-Elf Reals aufsteigen.

Erinnerungen an Jesé Rodriguez

Israel Salazar ist ein unglaublich zielgenauer Goalgetter, der einfach das gewisse Etwas und den Torinstinkt hat, um vor dem Tor möglichst wenig nachdenken zu müssen. Er schließt mit großer Selbstverständlichkeit und beidbeinig ab und brachte es so in seinem ersten Jahr in der U17 auf 39 Tore in nur 28 Partien. Seine Spielweise lässt sich ein wenig mit der von Jesé Rodriguez vergleichen, als dieser in Salazars Alter war. Der war mit 16 bis 18 Jahren ebenfalls eines der größten Talente der Welt und schoss in seiner Altersklasse alles in Grund und Boden, scheiterte dann aber an Verletzungen und an der riesigen Konkurrenz bei Real Madrid. Jesé war womöglich sogar das größere Talent als Salazar und schaffte es sogar noch in die „Erste“, ehe er scheiterte. Salazar braucht also einen noch längeren Atem als das damalige Toptalent.

Es fehlt nur an der nötigen Erfahrung

Hier findet sich auch das größte Fragezeichen hinter Israel Salazar wieder: Selbst wenn der Youngster so weitertrifft und seine körperliche Konstitution weiter konsequent verbessert, heißt das noch nicht, dass bei Real Madrid auch ein Kaderplatz für den Spanier frei sein wird. Wenn seine Entwicklung aber gleichmäßig so weitergeht wie bisher, wäre es für die Königlichen eine wahre Verschwendung den Stürmer nicht über kurz oder lang hochzuziehen, zumal dieser auch in seinen Bewegungen ohne Ball und beim ersten Ballkontakt bereits extrem weit ist. Prinzipiell fehlt bei Salazar also gar nicht mehr viel für höhere Aufgaben, obwohl er noch sehr jung ist. Beim jungen Spanier wird es schlichtweg auf Spielpraxis und Erfahrung ankommen, um einen Platz im Profigeschäft zu ergattern. Ob dies dann gleich bei Real Madrid, oder aber bei einem anderen, kleineren Verein sein wird, steht vorerst in den Sternen.