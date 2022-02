EL-Vorschau: Diese Spielpaarung ist CL-reif

Auch heute stehen spannende Europacup-Spiele auf dem Programm und wir wollen euch eine Begegnung aus der Europa-League vorstellen, die in dieser Konstellation durchaus auch...

Auch heute stehen spannende Europacup-Spiele auf dem Programm und wir wollen euch eine Begegnung aus der Europa-League vorstellen, die in dieser Konstellation durchaus auch in der Champions League über die Bühne hätten gehen können.

FC Barcelona – SSC Neapel

Donnerstag, 17.02.2022, 18:45 Uhr

Der FC Barcelona trifft auf den SSC Neapel – im Normalfall würde so eine Begegnung in der Champions League über die Bühne gehen, doch die Katalanen wurden in einer Gruppe mit dem FC Bayern München, Benfica und Dynamo Kiew nur Dritter, während der SSC Neapel in der vergangenen Saison knapp einen CL-Startplatz verpasste und mit der Europa-League-Gruppenphase vorlieb nehmen musste.

Der Serie-A-Klub landete in der EL-Gruppe punktegleich mit Spartak Moskau auf dem ersten Platz und ließ Leicester und Legia Warschau hinter sich. Die Italiener gewann dabei beide Partien gegen den polnischen Vertreter, verloren aber zweimal gegen Spartak und holten aus den zwei Duellen gegen Leicester vier Punkte.

Wenn man sich die LaLiga-Tabelle ansieht, dann verwundert es jedoch schon weniger, dass Barcelona nur noch in der Europa League überwintern konnte. Xavi und seine Truppe liegen auf Platz 4, weisen aber schon 15 Punkte Rückstand auf Real Madrid auf. Im Gegensatz dazu hat Napoli in dieser spannenden Serie-A-Saison noch alles in der eigenen Hand, denn der Klub liegt auf Platz 3 und hat auf die beiden Vereine aus Mailand nur einen bzw. zwei Punkte Rückstand.

Napoli befindet sich auch in einer besseren Verfassung als der Gegner, da man aus den letzten vier Pflichtspielen zehn Punkte holte. Zuletzt trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden gegen Inter.

Beide Spieler müssen einige Verletzte vorgeben, so werden Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde und Ronald Araújo, der sich beim letzten Meisterschaftsspiel gegen Espanyol verletzte, fix ausfallen. Hinter den Einsätzen von Depay und Dembele stehen Fragezeichen, wobei Letztgenannter wahrscheinlich am rechten Flügel beginnen wird. Im Sturmzentrum könnte Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang sein Debüt feiern. Nicht mit dabei ist übrigens Dani Alves, den Xavi für die K.o.-Spiele in der Europa League außen vor ließ.

Auf der Gegenseite traten Hirving Lozano, Stanislav Lobotka und Matteo Politano die Auswärtsfahrt aus Verletzungsgründen nicht an. So wie Dani Alves beim Gegner, wurde auch Manchester-United-Leihgabe Axel Tuanzebe für die Europa League nicht berücksichtigt. Wichtig ist die Rückkehr von Abwehrchef Kalidou Koulibaly, der mit Senegal den Afrika-Cup gewann. Ein kleines Fragezeichen steht hinter Victor Osimhen, der als Sturmspitze beginnen würde, wenn er fit ist. Der Angreifer konnte zuletzt nicht mittrainieren, ein Einsatz sollte sich dennoch ausgehen.

