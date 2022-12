Megatalente Jahrgang 2005 (27): Dani Rodríguez

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Dani Rodríguez

ZM, 17 (9.8.2005), ESP – FC Barcelona

In Barcelonas La Masia reift derzeit ein neues potentielles Megatalent heran. Durch die großen Aufstiege von Pedri und Gavi wird es Dani Rodríguez nicht besonders leicht haben, schnell in die Kampfmannschaft der Katalanen aufzusteigen, aber kaum jemand hat Zweifel daran, dass man auch den 17-Jährigen früher oder später in der „Ersten“ sehen wird.

Dani Rodríguez kommt aus dem Baskenland, wechselte im Sommer 2020 im Alter von 14 Jahren in die U16 von Barcelona. Jedes Jahr stieg er um eine Altersklasse auf und aktuell kickt er in Barcelonas U19 – und damit auch in der UEFA Youth League – sowie im spanischen U18-Nationalteam.

Rodríguez ist das, was man im Fußball-Neudeutsch als Deep-lying Playmaker bezeichnet. Etatmäßig ist der technisch hochklassige Spanier ein Zehner, der sich aber immer wieder weit zurückfallen lässt, um Bälle aufzusammeln und mit seinen Tempodribblings nach vorne zu tragen. In der starken Youth League Truppe Barcelonas ist er seit diesem Herbst gesetzt, erzielte auch schon ein Tor und einen Assist in seinen vier Einsätzen. Erst vor kurzem erlebte Dani auch noch einen wichtigen Wachstumsschub, nachdem er in seinen ersten Spielen für Barca noch sehr klein wirkte. Nun misst der Mittelfeldspieler 175cm und ist dadurch im direkten Zweikampf noch etwas widerstandsfähiger geworden.

Das Barcelona-Juwel fällt speziell mit seiner großen Präsenz am Platz auf, spult einen enormen Aktionsradius ab und kommt auch schnell hinter den Ball. Die effektive Kampfkraft gegen den Ball muss sich noch verbessern, vor allem wenn sein Team in der Defensive ist. Demgegenüber steht aber ein ausgezeichnetes Verhalten im Kampf um den zweiten Ball.

Ebenfalls verbesserungswürdig sind Danis Abschlüsse, denen es vor allem ein wenig an Power fehlt. Gleichzeitig ist er aber auch eher der Spieler, der für Schlüsselpässe und die Einfädelung von Torchancen verantwortlich ist. Das Potential des La-Masia-Jugendspielers ist riesig, einzig die große Konkurrenz im Mittelfeld Barcelonas könnte ein Hemmschuh für seine Karriere werden…