Spiridonovic leihweise in die Türkei, Oberlin wird ein „Bayer“

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Kostas Mitroglou

ST, 32, GRE | Olympique Marseille – > Aris Saloniki

Mit 32 Jahren scheint es so, als würde Konstantinos Mitroglous Karriere nun auf die Zielgerade einzubiegen. Der in Deutschland aufgewachsene Stürmer stand zuletzt bei Olympique Marseille unter Vertrag, wurde aber an Galatasaray und PSV Eindhoven verliehen, wo er sich jeweils nicht durchsetzen konnte. Nun wechselt der 65-fache Nationalspieler Griechenlands zu Aris Saloniki, wo er einen Vertrag bis 2022 unterschrieb. Aris ist aktuell als Tabellenzweiter die große Sensation der griechischen Liga und obwohl Mitroglou vor knapp einem halben Jahr zu Olympiakos hätte wechseln können, entschied er sich nun für den kleineren Klub.

Srdjan Spiridonovic

LA, 27, AUT | Roter Stern Belgrad – > Genclerbirligi

Im vergangenen Sommer wechselte der gebürtige Wiener Srdjan Spiridonovic aus Polen zu Roter Stern Belgrad, wo er einen guten Start hinlegte, dann aber immer mehr zum Einwechselspieler verkam. Insgesamt brachte es der wegen seiner Schnelligkeit „Speedy“ genannte Linksaußen auf 24 Einsätze, in denen er immerhin vier Tore und fünf Assists beisteuern konnte. Sein Vertrag in Belgrad läuft noch bis Sommer 2023, aber das nächste halbe Jahr wird Spiridonovic leihweise in der Türkei verbringen. Der 27-Jährige wechselt in die Hauptstadt Ankara, wo er beim Tabellenachtzehnten und damit abstiegsgefährdeten Klub Genclerbirligi unterschrieb.

Dimitri Oberlin

ST, 23, SUI | FC Basel – > FC Bayern München II

Die Karriere des Schweizer Angreifers Dimitri Oberlin nahm im Endeffekt nicht die Richtung, die man sich ob seines riesigen Talents erwarten durfte. Seine beste Zeit hatte der 23-Jährige in Altach, für das er im Zuge seiner Leihe neun Bundesligatore in einer Halbsaison erzielte. In Salzburg konnte er sich nach seiner Rückkehr aber nicht durchsetzen und später floppte der durchsetzungsstarke Stürmer beim FC Basel, in Empoli, bei Zulte-Waregem und zuletzt erneut in Basel, wo er häufig nicht einmal dem Matchkader angehörte. Der in Kamerun geborene Schweizer schließt sich nun vorerst für ein Jahr der zweiten Mannschaft des FC Bayern München an. Die zweite Mannschaft des deutschen Serienmeisters liegt derzeit auf dem zwölften Rang der 3.Liga.

Aleksandr Kokorin

ST, 29, RUS | Spartak Moskau – > AC Fiorentina

Der 29-jährige Aleksandr Kokorin galt in Russland lange Zeit als Ausnahmetalent, verbaute sich aber mit einigen Skandalen und Undiszipliniertheiten immer wieder selbst eine größere Karriere. Im Jahr 2019 saß er fast ein Jahr im Gefängnis. So kam es, dass Kokorin bis zuletzt ausschließlich in Russland spielte – zuletzt bei Spartak Moskau. Nun wagt sich der 48-fache Nationalspieler erstmalig ins Ausland und schließt sich der Fiorentina an. Die Violetten bezahlten 3,5 Millionen Euro an Spartak und statteten Kokorin mit einem Vertrag bis Sommer 2024 aus.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!