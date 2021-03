2. Liga Rumänien: Der kurioseste Aufstiegskampf aller Zeiten

Die zweite rumänische Liga erlebt momentan das wohl spannendste Aufstiegsrennen aller Zeiten. Eine aufgrund der Pandemie verkürzte Meisterschaft macht’s möglich. Am Samstag kommt es...

In der laufenden Saison zählt die zweite rumänische Liga 21 Klubs. Mit Turris-Oltul schied eine Mannschaft bereits vor Saisonende – zahlungsunfähig – aus. 20 Teams kämpfen in 19 Spielen um zwei direkte Aufstiegsplätze und zwei Playoffplätze. Die Saison wird damit nach nur einem Durchgang beendet.

Das Aufstiegsrennen ist dabei so offen wie nie zuvor. Vor dem letzten Spieltag, der am kommenden Samstag stattfindet, können noch 11 von 20 Mannschaften (!) direkt aufsteigen, oder einen Playoffplatz erreichen. Theoretisch könnten noch neun Mannschaften Meister werden. Alleine an der Tabellenspitze stehen derzeit drei Teams mit derselben Punktzahl. Danach folgt eine Mannschaft mit einem Punkt Rückstand. Die beiden Teams auf den Rängen fünf und sechs, die nur zwei Punkte hinter Spitze liegen, stehen auf keinem Playoffplatz.

Die besten Karten hat nun Tabellenführer Universitatea Craiova 1948. Mit einem Auswärtssieg beim Tabellen-17. CSM Resita wäre man praktisch Meister. Allerdings konnte der Tabellenführer und sicher geglaubte Aufsteiger in den letzten vier Spielen nur zwei Punkte einfahren.

Auch der eine oder andere Österreich-Legionär wird an diesem irren Aufstiegsspektakel teilnehmen: Beim Tabellenvierten Dunarea Calarasi steht der Wiener Stefan Krell (28) im Tor und im zentralen Mittelfeld zieht das Ex-Salzburg-Talent Sandro Djuric (27) die Fäden. Beim Tabellenfünften Metaloglobus Bukarest spielt der Ex-Admiraner Manuel Botic (22) eine wichtige Rolle im offensiven Mittelfeld.

Wenn ihr den Showdown live verfolgen wollt, könnt ihr das auf unserer Live Trends Website overlyzer.com tun. Hier seht ihr sämtliche Spielverläufe, Statistiken und Entwicklungen live. Und angesichts dessen, dass aufgrund der engen Ausgangslage auch durchaus „seltsame“ Ergebnisse denkbar sind, würde sich wohl die eine oder andere Livewette auf die letzte Runde der kuriosen „Liga 2“ anbieten.