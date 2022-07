Ajax investiert die Haller-Millionen und tätigt Rekordtransfer

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Lois Openda

ST, 22, BEL/MAR |FC Brügge -> RC Lens

Rapid-Fans werden sich noch gut an den jungen Stürmer Lois Openda erinnern können. Der belgische Nationalspieler traf nämlich als Leihspieler von Vitesse Arnheim auf die Hütteldorfer und erzielte beim 2:1-Sieg der Grün-Weißen im Allianz Stadion den Ehrentreffer seiner Mannschaft. Die Leihe lief diesen Sommer aus, doch der 22-Jährige wird nicht für den FC Brügge aufd Torjagd gehen, da Lens bereit war knappe zehn Millionen Ablöse für den Angreifer zu bezahlen. Openda erzielte vergangene Saison 18 Treffer in der Eredivisie. Er trifft in Frankreich auf eine funktionierende und gute Mannschaft, denn Lens schloss die vergangene Saison in der Ligue 1 am starken siebten Platz ab. Lens rüstet kräftig auf und holte in diesem Sommer bereits vier Spieler, die mindestens fünf Millionen Euro Ablöse kosteten.

Luis Sinisterra

23, LA, COL | Feyenoord – > Leeds United

Die Scouts von Feyenoord dürfen sich auf die Schulter klopfen. In der Saison 2018/19 verpflichtete der Klub den jungen Linksaußen Luis Sinisterra aus Kolumbien und bezahlte an Once Caldas eine Ablöse von zwei Millionen. Leeds bezahlt nun 25 Millionen Euro für den schnellen Flügelstürmer. In der vergangenen Saison explodierte der Südamerikaner und zeigte in allen Bewerben seine Torgefährlichkeit. In der Eredivisie steuerte er zwölf Tore und sieben Assists bei, in der Conference League sechs Treffer und vier Vorlagen und auch in der Champions League Qualifikation kam er auf acht Scorerpunkte in sechs Partien. Sinisterra ist ein trickreicher Flügelspieler, der bevorzugt von der linken Seite nach innen zieht, um mit seinem stärkeren rechten Fuß abzuschließen. Der agile Tempodribbler ist enorm stark in Eins-gegen-Eins-Situationen und setzte sich in der vergangenen Saison bei mehr als 60% seiner Dribblings durch, was ein großartiger Wert ist.

Steven Bergwijn

24, LA, NED | Tottenham Hotspur FC- > Ajax Amsterdam

Ajax verkaufte Sebastian Haller um mehr als 30 Millionen Euro an den BVB und investierte das Geld sogleich in einen prominenten Neuzugang. Der 24-jährige Steven Bergwijn war vor einigen Jahren der Shooting Star in der Eredivisie und wechselte um 30 Millionen Euro von PSV Eindhoven zu den Spurs. In der Premier League blieb der niederländische Nationalspieler allerdings unter den Erwartungen, sodass Ajax die Chance witterte, den Offensivspieler zu verpflichten. Die Niederländer bezahlten eine Ablöse von 31.25 Millionen Euro, was fast genau die Summe ist, die sie für Sebastian Haller bekamen.

Matías Succar

ST, 23, PER | LASK – > CA Manucci

In der vergangenen Saison war der junge peruanische Stürmer Matias Succar and den FK Teplice verliehen. Der Angreifer konnte sich aber auch in Tschechien nicht durchsetzen und erzielte in der vergangenen Saison in elf Spielen nur einen Treffer. Da er auch beim LASK keine Aussichten auf Einsatzminuten hatte, wechselt er nun in seine Heimat zum CA Manucci zurück, wo er noch einmal neu durchstarten will. Der Spieler kam ablösefrei nach Oberösterreich und wechselt ablösefrei nach Peru zurück.