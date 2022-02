Christoph Pflug verlässt die Wiener Austria als Pressesprecher

Mit 28. Februar 2022 kommt es auch in der Abteilung Medien & Kommunikation zu einer Veränderung. Unser langjähriger Kommunikationsverantwortlicher und Pressesprecher Christoph Pflug wird...

Mit 28. Februar 2022 kommt es auch in der Abteilung Medien & Kommunikation zu einer Veränderung. Unser langjähriger Kommunikationsverantwortlicher und Pressesprecher Christoph Pflug wird den FK Austria Wien nach 21 gemeinsamen Jahren in bestem Einvernehmen verlassen.

Christoph Pflug: „Ich habe so viele großartige Momente hier erlebt und bin mit diesem Klub in den vergangenen 21 Jahren ganz fest zusammen gewachsen. Ich wünsche mir für meine Wiener Austria, dass sie sich in der neuen Zusammensetzung wieder an die Spitze zurückkämpft. Dort gehört sie auch hin!“

AG-Vorstand Gerhard Krisch: „Wir bedanken uns sehr herzlich bei Christoph Pflug für die langjährige Zusammenarbeit und seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Zukunft.“