Die größten Nachwuchstalente der Welt: Adam Karabec

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Adam Karabec

OM, 16 (Jg. 2003), CZE – Sparta Prag

Beim erst 16-jährigen tschechischen U19-Teamspieler Adam Karabec ist man sich in Prag einig: Der Mittelfeldspieler wird nicht mehr lange im weinroten Trikot von Sparta Prag spielen. Der junge Tscheche wird bei Sparta als eines der drei größten Talente des letzten Jahrzehnts eingestuft und dementsprechend bekam er auch schon zwei Einsatzminuten in der Kampfmannschaft. Auch sonst spielt Karabec bereits „Erwachsenenfußball“: In der dritten tschechischen Liga, bei Sparta Prag B, ist er weitgehend Stammspieler, erzielte in der laufenden Saison in sieben Partien drei Tore und wird nur gelegentlich noch in der U19-Mannschaft eingesetzt.

Überall zu finden

Karabec ist ein technisch starker Zehner und mit seinen 184cm auch körperlich in guter Konstitution für einen erst 16-jährigen Kicker. Zwar wirkt das Top-Talent noch recht filigran und im Spiel gegen den Ball gibt es sicher noch Aufholbedarf, allerdings macht Karabec diesen „Lernrückstand“ mit anderen Tugenden wett. Unter anderem damit, dass der offensive Mittelfeldspieler seine Rolle extrem variabel anlegt und einen extremen Aktionsradius abspult. Karabec pendelt immer wieder auf die Flügel, kippt aber auch in den Sechserraum ab, bleibt dabei immer in Bewegung und ist häufig anspielbar. Man hat häufig das Gefühl, dass das Nachwuchstalent Spartas zweimal auf dem Platz ist, weil er so weite Wege geht und in so vielen Zonen des Platzes anzutreffen ist. Natürlich geht der 16-Jährige als Zehner auch in die Spitze, was ihn zusätzlich noch torgefährlich macht. In der U19-Mannschaft Spartas, in die er erst im vergangenen Sommer aufrückte, traf er in acht Spielen sechsmal.

Auch in Bedrängnis immer gute Passideen

Das Sparta-Talent ist zudem ein sehr feiner Techniker und ausgesprochen präziser Passspieler, wobei er nicht viele Kontakte für einen gewinnbringenden Pass benötigt. Er ist praktisch in jeder Lage anspielbar und findet dennoch meist eine sinnvolle, häufig auch vertikale Lösung. Bekannt ist er schon jetzt für seine perfekten Chipbälle hinter die letzte gegnerische Linie, mit der er mit Vorliebe schnelle Flügelspieler oder die Angreifer direkt einsetzt. Karabec muss sich den Ball nicht lange herrichten, sondern findet seine Passoptionen sehr flüssig aus Situationen heraus, auch in Bedrängnis. Sein guter 360°-Überblick hilft ihm dabei, gefährliche Offensivaktionen vorauszuahnen. Weiters werden dem Youngster große Qualitäten bei ruhenden Bällen nachgesagt, wofür es filmisch festgehalten aber etwas wenige Referenzwerte gibt. Allgemein wird er in Tschechien bereits häufig mit Tomás Rosicky verglichen. Sollte Karabec sein Spiel gegen den Ball noch verbessern und die Zweikämpfe etwas härter annehmen, dann steht einem baldigen Durchbruch nichts im Weg.