„Eine Schande“: Das Lissabon-Derby, das nie stattfinden hätte dürfen

Die europäischen Ligen sollten sich endlich eine gemeinsame Vorgehensweise einfallen lassen, was im Fall zahlreicher Ausfälle aufgrund Covid-19-Erkrankungen zu tun ist.

Der Umgang mit der Corona-Pandemie seitens der europäischen Fußballligen kann mittlerweile eigentlich nur noch als eine einzige Farce beschrieben werden. Zu sehen an diesem Wochenende am Beispiel des portugiesischen Klubs Belenenses SAD. Dieser konnte beim Spiel gegen den Stadtrivalen Benfica aufgrund zahlreicher Corona-Ausfälle nur neun Spieler aufbieten. Da sich unter den fitten Spielern zwei Torhüter befanden, musste einer im Mittelfeld aushelfen.

Beim Stande von 0:7 für Benfica wurde die Partie abgebrochen, da zu diesem Zeitpunkt für Tabellenschlusslicht Belenenses gar nur noch sechs Spieler auf dem Platz standen. Der besagte Torhüter Joao Monteiro hatte sich in der 48. Minute verletzt, zur zweiten Halbzeit waren nur noch sieben Profis aufgelaufen.

Wie so oft in diesem Fall gab es von der Liga im Vorfeld des Spiels kein Entgegenkommen. „Mittags haben wir die Liga gebeten, das Spiel zu verschieben. Sie sagten, wir hätten genug Spieler, um die Partie zu bestreiten […] Die Alternative war, nicht anzutreten und zwei bis fünf Zähler Punktabzug zu riskieren […] Es ist eine Schande für alle, außer den neun Spielern, die auf dem Feld standen – noch nie habe ich ein so würdevolles Verhalten gesehen“, sagte Rui Pedro Soares, Präsident von Belenenses. Sein Gegenüber, Benfica-Präsident Rui Costa, gab an, zu dem Spiel verpflichtet gewesen zu sein. Die Fans von Belenenses skandierten während des Spiels: „Die Liga ist eine Schande“.

Es wird langsam an der Zeit, dass die europäischen Ligen endlich erkennen, dass sie sich in einer Ausnahmesituation befinden, die durch das bestehende Regelwerk offensichtlich nicht immer adäquat abgedeckt wird. Zum Teil sind groteske Wettbewerbsverzerrungen die Folge, nur damit der bestehende Ablaufplan der aktuellen Saison durchgeboxt wird.

Hier muss unbedingt ein Umdenken stattfinden bzw. ein Rahmen geschaffen werden, der ein flexibleres Handeln abseits der starren Regelstatuten möglich macht. Zeit genug, um ein solches zu erdenken wäre zweifellos gewesen. Letztendlich leiden nämlich nicht nur die betroffenen Vereine, sondern der gesamte professionelle Klubfußball unter den aktuellen Gegebenheiten. Am besten wäre natürlich eine gesamt-europäische Einigung darüber, was ein einem Fall zahlreicher Ausfälle aufgrund von Covid zu tun ist, die für alle Beteiligten fair ist. Man wird ja noch mal träumen dürfen…

Um ein furchtbares Wochenende für Belenenses perfekt zu machen: Die 13 Coronafälle bei Belenenses stehen offenbar im Zusammenhang mit der neuen Covid-Variante Omikron, das hatte das Nationale Gesundheitsinstitut Insa am Montag mitgeteilt. Laut Insa soll es ich dabei um die ersten Omikron-Fälle in Portugal handeln. Ein Spieler war nach Angaben der staatlichen Behörden kürzlich nach Südafrika gereist.

Ral, abseits.at

