Megatalente Jahrgang 2005 (18): Valentin Atangana Edoa

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Valentin Atangana Edoa

DM, 17 (25.8.2005), FRA/CMR – Stade Reims

Der in Kamerun geborene Franzose Valentin Atangana Edoa ist einer dieser Spieler, die jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hat. Der 17-Jährige ist nicht nur ein Führungsspieler, sondern auch enorm flexibel einsetzbar. Seine natürliche Position liegt im defensiven Mittelfeld, allerdings kann Atangana Edoa auch auf der Acht oder noch weiter vorne auf der Zentralachse spielen und auch als Rechtsverteidiger aushelfen.

Seine bisherigen Trainer lobten speziell seine großen Leaderqualitäten und auch der Spieler selbst weiß um seine psychologische Wichtigkeit für seine Teams Bescheid. In einem Interview meinte Atangana Edoa: „Seit der U-12 war ich immer Kapitän der Mannschaften, in denen ich gespielt habe, sei es bei Reims oder jetzt in der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob Führung etwas angeborenes oder im Laufe der Zeit erworbenes ist. Ich würde mich selbst als natürlichen Anführer bezeichnen, auf und neben dem Platz.“

Für die in diesem Zitat angesprochene U17-Nationalmannschaft Frankreichs bestritt der Mittelfeldspieler 21 Partien. Zuletzt stieg er in die U18 auf, wo er mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine Schlüsselfigur werden wird. Nicht, weil er unmögliche Dinge mit dem Ball macht, sondern weil er ein beinharter Kämpfer ist und anderen Spielern dabei hilft zu glänzen.

Auf Vereinsebene kickt der Youngster derzeit noch für die zweite Mannschaft von Stade Reims, für die er 16-jährig debütierte und mittlerweile zum Leistungsträger aufstieg. Atangana Edoua wird mittelfristig wohl auch in der ersten Elf in der Ligue 1 Fuß fassen können. Speziell weil der 173cm große Jungstar so vielseitig einsetzbar ist, wird man wohl schon bald auf ihn zurückgreifen. Er ist sicher kein Spieler, der eines Tages den Ballon d’Or gewinnen kann, aber durchaus einer, der einem Kollegen auf dem Weg dorthin entscheidend helfen kann…

Starpotential: 7 von 10