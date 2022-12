Megatalente Jahrgang 2005 (28): Jovan Milosevic

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Jovan Milosevic

ST, 17 (31.7.2005), SRB – Vojvodina Novi Sad

Aus der Nachwuchsakademie von Vojvodina Novi Sad kam schon so mancher späterer Top-Spieler hervor und der 17-jährige Jovan Milosevic hat alle Anlagen, um der nächste zu sein. Der serbische Mittelstürmer ist mittlerweile schon ein Bestandteil der Kampfmannschaft des Erstligisten.

Im Nachwuchs hat der in Cacak geborene Milosevic alles zerschossen und hatte eine Torquote von über einem Tor pro 90 Minuten. Insgesamt erzielte er für die U17 und die U19 von Vojvodina 23 Tore in 25 Spielen. Dabei kam es ihm gelegen, dass er seinen Gegenspielern zumeist körperlich überlegen war. Mit seinen 192cm Körpergröße und einer bulligen Statur war der Zielspieler nur schwer zu verteidigen und auch in den Juniorenauswahlen Serbiens glänzte er: In elf Spielen für Serbiens U17 erzielte er neun Tore, für die U19 traf er bisher in vier Spielen zweimal. Bei der U17-Europameisterschaft 2022 wurde er mit fünf Treffern Torschützenkönig. Serbien schied erst im Halbfinale nach Elfmeterschießen aus.

Zu Saisonbeginn 2022/23 durfte er dann die ersten Male in die „Erste“ von Vojvodina Novi Sad hineinschnuppern, kam auf vier Kurzeinsätze, stand insgesamt etwa 80 Minuten in der serbischen Super Liga auf dem Platz.

Das nachfolgende Video spiegelt die Stärken Milosevic’ gut wider. Der Mittelstürmer ist einerseits ein Neuner klassischer Prägung, aber auch in der Etappe sehr wertvoll in der Ballsicherung und Weiterverarbeitung. Der klassische nächste Schritt für den Youngster wäre natürlich ein Wechsel zu einem der beiden Großklubs Partizan oder Roter Stern und die Tatsache, dass sein Vertrag bei Vojvodina Novi Sad im kommenden Sommer ausläuft, hält ihm alle Türe geöffnet. Allerdings traten auch schon internationale Klubs auf den Plan: Der VfB Stuttgart soll derzeit um eine Milosevic-Verpflichtung die Nase vorn haben…