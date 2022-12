Megatalente Jahrgang 2005 (30): Matheus Goncalves

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Matheus Goncalves

RA/OM, 17 (18.8.2005), BRA – Flamengo

Erst im August feierte Matheus Goncalves seinen 17. Geburtstag, doch bereits jetzt kann der flinke Offensivspieler auf seine ersten Einsätze in der Kampfmannschaft von Flamengo, dem großen Traditionsklub aus Rio de Janeiro zurückblicken.

Matheus Goncalves ist einer der vielversprechendsten brasilianischen Jungstars, die sich aktuell auf der nationalen und internationalen Fußballbühne bewegen. Es ist anzunehmen, dass der Linksfuß zu seiner Volljährigkeit bereits einen Vertrag in Europa in der Tasche haben wird, zumal der 17-Jährige sehr viele Facetten mitbringt, die für Spitzenfußball wie geschaffen sind.

Eigentlich ist Matheus ein Rechtsaußen, der invers zur Mitte zieht und schnell den Abschluss sucht. Allerdings spielte er auf Jugendlevel bereits auf praktisch allen Offensivpositionen, unter anderem als Zehner, als Linksaußen, aber auch etwas tiefer zentral. Die große Stärke des filigranen Offensivmannes sind seine Dribblings und seine große Direktheit. Er kann Tore selbst erzielen, aber auch vorbereiten, unter anderem durch seine starken Standardsituationen. Durchschnittlich kommt Matheus Goncalves auf sechs Dribblings pro Spiel, was auch für einen Außenbahnspieler ein hoher Wert ist.

Aufgrund seiner zahlreichen Finten und Körpertäuschungen ist er nur sehr schwer zu verteidigen und er zieht immer wieder mehrere Spieler auf sich. Er kann sich gut aus engen Situationen befreien, einerseits am Flügel, andererseits aber auch im Strafraum, wo er stets für Gefahr sorgen kann.

Der zentrale Punkt für den Jungstar, der für Flamengo bisher drei Serie-A-Spiele absolvierte und einen Vertrag bis 2025 besitzt, wird es sein, sein Defensivverhalten und seine Physis zu stärken. Gegen den Ball hat Matheus Goncalves vor allem noch dann Probleme, wenn die Zweikämpfe etwas knackiger werden. Um in größeren europäischen Ligen zu reüssieren, muss er noch das eine oder andere Kilo an Muskelmasse draufpacken. Mit dem Ball gilt es zudem, das Passspiel etwas zu schärfen und teilweise nicht zu riskant werden zu lassen. Immer wieder ist zu beobachten, dass Matheus derzeit noch zu direkt spielen will und dadurch Ballverluste verursacht. Mit dem Ball am Fuß kann der Brasilianer allerdings alles, was es braucht, um ganz groß rauszukommen.

Starpotential: 8 von 10