Megatalente Jahrgang 2005 (9): Obed Vargas

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Obed Vargas

ZM, 17 (5.8.2005), USA – Seattle Sounders

Der 17-jährige Obed Vargas ist Sohn mexikanischer Eltern und wurde in Alaska geboren. Da dort der Fußball aber keinen besonders großen Stellenwert besitzt, wechselte er im Teenager-Alter – ebenso wie sein Bruder Abad – in die Akademie der Seattle Sounders im US-Bundesstaat Washington. Die Sounders wussten schnell, welches Ausnahmetalent man in Vargas an Land gezogen hat und verlieh ihn an Tacoma Defiance, wo er bereits 15-jährig in der USL, praktisch der zweiten Leistungsklasse der USA, debütierte.

Da die Sounders aktuell eine eher schwierige Phase durchleben und nur zum unteren Drittel der Major League Soccer gehören, konnte sich Vargas in der laufenden Saison 2022 gut entwickeln. Im Frühjahr zählte Vargas bereit zum Stamm – im Alter von nur 16 Jahren. Insgesamt kam er für Seattle auf 22 Einsätze und debütierte im Frühling auch für die US-amerikanische U20-Nationalmannschaft. Seit Ende Juni ist Vargas allerdings mit einer langwierigen Rückenverletzung außer Gefecht.

Obed Vargas ist ein sehr umsichtiger und für sein Alter auch schon kampfstarker Sechser-Achter-Hybrid, der sich eher zurückfallen lässt, als in die Offensive zu gehen und im Mittelfeld gerne als Passanker fungiert. Allerdings kann er das Spiel seiner Mannschaft durch kurze, meist einfache, aber auch präzise Vertikalpässe auch entsprechend anziehen. Bereits im Alter von 16 Jahren, in seinen Debütspielen für die Seattle Sounders, strahlte Vargas sehr viel Ruhe aus, wurde nie nervös, machte eher die einfachen Pässe, als die unmöglichen Dinge und fuhr damit sehr gut.

Einer der wichtigsten Aspekte, die es zu verbessern gilt, ist sicher seine Dynamik im Spiel nach vorne. Während Vargas defensiv mit starkem Stellungsspiel punktet und die Räume gut zustellt, muss er im Spiel nach vorne noch etwas explosiver werden und seine Grundschnelligkeit auf den ersten Metern besser ausnutzen. Wenn er das zustandebringt und vor allem auch seine hartnäckige Rückenverletzung gut auskuriert und wieder zurück in die Spur findet, hat er durchaus eine Chance, größeren europäischen Klubs aufzufallen. Im Vergleich zu einigen anderen Top-Talenten in dieser Serie sind die Voraussetzungen für Vargas aber ungleich schwerer, wenngleich die US-amerikanische MLS immer mehr zu einem guten Sprungbrett für Europa wird.

Starpotential: 4 von 10