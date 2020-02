Die kultigsten Fußball-Videospiele (9): Anstoss 2 + Anstoss 2 GOLD

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert. Anstoss...

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert.

Anstoss 2

Windows – 1997

Anstoss 2 GOLD

Windows – 1998

Es ist mit Sicherheit das kultigste und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch heute noch eines der besten Fußball-Managerspiele, die je veröffentlicht wurden. Anstoss 2 und speziell das zweite Expansionspaket Anstoss 2 GOLD haben die Videospielwelt endgültig revolutioniert. Zwischendurch war mit Anstoss 2 Verlängerung! noch ein Zusatzpaket gekommen, das auf Anstoss 2 aufsetzte und ebenfalls gut, aber eindeutig nicht so perfekt wie Anstoss 2 GOLD war.

Die direkte Rückkopplung

Es war die Geburtsstunde von „Pallino“, jenem kleinen Begleiterball, der die Anstoss-Reihe und ihre Funktionen erst so richtig besonders machte. Die Menüführung war nahezu makellos, nach der Veröffentlichung der Expansion Packs war das Spiel praktisch bugfrei und man hatte praktisch zu jedem Zeitpunkt ein angenehmes Spielgefühl, was auch dem Witz im Spiel und den vielen bis dato nie gesehenen Interaktionsoptionen geschuldet war. Man hatte erstmals das Gefühl zu seinen Spielern sprechen zu können – und tat dies auch, etwa in Form von Einzelgesprächen, oder wenn man sie zum Dopen überreden wollte. Die direkte Rückkopplung durch die Spieler ließ natürlich auch nicht lange auf sich warten.

Auf in die große Welt!

Vor allem aber öffnete das Spiel die Tore in den internationalen Top-Fußball. Neben den kleineren Ligen Deutschlands – mit der tollen Gelegenheit sich aus der Regionalliga nach oben zu spielen – konnte man nun auch in anderen Top-Ligen managen und sich vor allem für eine tatsächlich realistische Managerkarriere entscheiden, die bei einem kleineren Klub begann und sich dann entwickelte.

Spieler Stärken antrainieren und sie dann in der Halbzeit anschreien

Die verschiedenen Spielereigenschaften begannen Spielern erstmals in der Videospiel-Geschichte eine Art Gesicht zu geben. So konnten Spieler in verschiedenen Attributen wie Kopfball, Technik, Torinstinkt, Pferdelunge oder Beidbeinigkeit einen grünen oder roten Badge besitzen – und ebendiese Eigenschaften konnte man den Spielern nun auch im verbesserten Trainingsmenü antrainieren. Auch im Spiel selbst fühlte man sich wohl und die Halbzeitoptionen boten ungeahnte Möglichkeiten – man konnte die gesamte Taktik seines Teams umstellen, plötzlich ein paar „miese Tricks“ einstreuen und den Spielern sagen, wie zufrieden man mit dem Spiel war.

Multiplayer-Nächtedurchmachen

Speziell im Multiplayer-Modus war Anstoss 2 ein Garant für nächtelangen Spaß, auch weil man sich gegenseitig ein wenig sabotieren, sich gegenseitig um einen interessanten matchen oder einfach nur aus Spaß an der Freude dem nächsten Schiedsrichter einen Blindenhund kaufen konnte. Falls es da draußen wirklich noch Menschen gibt, die nie Anstoss 2 gespielt haben – ihr solltet dies hiermit, spät aber doch, nachholen. Andernfalls verpasst ihr ein richtig großes Stück Videospielgeschichte…